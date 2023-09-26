ВИДЕО ⟩ Гадалка рассказала, что ждет семью Таави Рыйваса после его скандального похода в туалет

Луиза - представительница созвездия Водолея. «Водолей здесь в начале недели озабочен своими рабочими делами. Но карты говорят нам, что потом Водолей отправится на вечеринку и все заботы будут забыты. Женщины в созвездии Водолея как раз озабочены своими рабочими делами. Вы как будто в чем-то сомневаетесь, что-то меняется в вашей работе. Вас ждет невероятный поворот в работе - 180 градусов», - говорит Тиммер.

Водолеи, состоящие в отношениях, на этой неделе узнают о своих отношениях нечто такое, о чем они думали иначе. «Это не закончится, но вы станете более осведомленными».

В качестве совета карты этой недели советуют рассмотреть все варианты, прежде чем принимать какие-либо решения. «Дайте время, прежде чем принимать какие-либо решения!»

Таави Рыйвас находится в созвездии Весов. «Весы на этой неделе находятся в приятном собственном пузыре. Вы занимаетесь творческой деятельностью, много мечтаете».

Мужчин ожидает принятие какого-то решения на работе или совершение какого-то дела, которое необходимо сделать. «Точно так же вы получите какое-то сообщение от родных, что очень приятно. Партнер Весов всё это время будет находиться в работе и выполнять неотложные рабочие задачи», - подытожила Тиммер.