А КАК У СОСЕДЕЙ? ⟩ Жительница Литвы предлагает туристам необычный ночлег всего за 10 евро

Туристы, путешествующие по Литве, ищут новые впечатления и поэтому Она Гружаускене придумала интересный способ заработать. Жительница литовской деревни предлагает желающим переночевать на сеновале за 10 евро. Только хозяйка предупреждает потенциальных гостей о возможных ночных посещениях мышей, крыс и различных насекомых, пишет MIXNews.
«На недостаток денег жалуются лишь лентяи, которые ничего не делают», - говорит Она Гружаускене, которая в Биржайском районе прославилась своей оригинальностью.
В деревне Киркилай, на улице Яжерелё, во дворе своей усадьбы она устроила кемпинг для отдыхающих Prie įgriuvėlės, и разными способами зарабатывает на туристах. К ней едут латыши, эстонцы, поляки, немцы, скандинавы и сами литовцы.
«Людям надоели обычные гостиницы. Им хочется чего-то нового», - уверена Она Гружаускене.
Она сдает в аренду туристам все, что есть рядом с ее домом. «Можно ночевать в амбаре, на набитых сеном матрасах, а можно прямо на сене», - предлагает хозяйка.
Ей нравится принимать туристов и рассказывать им о жизни в деревне да еще и получать за это деньги.
«Это место, где вы можете весело провести время около озера, научиться ремеслам и попробовать разные блюда. Здесь учат вязать на граблях, ткать ковры на велосипедном колесе, стричь овец, очищать шерсть, прясть пряжу», – рекламируется Она в интернете.
Ночь она предлагает провести в кемпинге рядом со своим домом.
«Кроватей, как в обычных гостиницах, у меня нет. Таких мест для ночлега и без того много вокруг Биржай, у меня есть более интересные варианты», - рассказала Она.
Хозяйка старается создать уют, поэтому она такой шалаш устроила своими руками и приспособила для ночлега. Изнутри покрыла сено прозрачным материалом, а с обеих сторон повесила занавески.
«Хочешь закрываешь, хочешь - открываешь. Очень удобно, защищает от дождя и ветра», - говорит Она.
Поскольку в наших климатических условиях спать на сене, лежащем на земле, не очень приятно, под сеном лежит матрас, есть и постельное белье.
Она предупреждает своих клиентов, что ночью к ним могут заглянуть непрошеные гости.
«Тут природа, условия естественные. А в природе всякое бывает. Не скрою, по двору иногда бегают большие крысы. Кошки их ловят, но не всех успевают переловить. Поэтому предупреждаю гостей - не бояться, если вдруг пробегут мимо такого шалаша», - говорит хозяйка.
Предупреждает она и о насекомых.
«Хочешь ощутить деревню - пожалуйста. В настоящей деревне не только комфорт. Здесь всякое бывает», - смеется Она.
За ночлег и завтрак или ужин она берет 10 евро с человека. Угощает кашей из зерна и овощей, которая напоминает суп.