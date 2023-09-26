А КАК У СОСЕДЕЙ? ⟩ Жительница Литвы предлагает туристам необычный ночлег всего за 10 евро

«На недостаток денег жалуются лишь лентяи, которые ничего не делают», - говорит Она Гружаускене, которая в Биржайском районе прославилась своей оригинальностью.

В деревне Киркилай, на улице Яжерелё, во дворе своей усадьбы она устроила кемпинг для отдыхающих Prie įgriuvėlės, и разными способами зарабатывает на туристах. К ней едут латыши, эстонцы, поляки, немцы, скандинавы и сами литовцы.

«Людям надоели обычные гостиницы. Им хочется чего-то нового», - уверена Она Гружаускене.

Она сдает в аренду туристам все, что есть рядом с ее домом. «Можно ночевать в амбаре, на набитых сеном матрасах, а можно прямо на сене», - предлагает хозяйка.

Ей нравится принимать туристов и рассказывать им о жизни в деревне да еще и получать за это деньги.

«Это место, где вы можете весело провести время около озера, научиться ремеслам и попробовать разные блюда. Здесь учат вязать на граблях, ткать ковры на велосипедном колесе, стричь овец, очищать шерсть, прясть пряжу», – рекламируется Она в интернете.

Ночь она предлагает провести в кемпинге рядом со своим домом.

«Кроватей, как в обычных гостиницах, у меня нет. Таких мест для ночлега и без того много вокруг Биржай, у меня есть более интересные варианты», - рассказала Она.