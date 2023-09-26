Известный астролог Павел Глоба поделился прогнозом на октябрь 2023 года.
Прыгнут выше головы: Глоба рассказал о двух знаках Зодиака, к которым в октябре придут деньги и успех
Скорпион
Скорпионам начнет фантастически везти во второй половине октября. Вас ждут большие победы и глобальные свершения. А вот начало месяца лучше оставить не для рабочих дел, а для семьи, друзей, для домашних дел и хлопот по хозяйству. Переключаться активно на рабочую жизнь стоит как раз во второй половине месяца, вот тогда вы пожнете деньги и признание руководства. Глоба не советует Скорпионам брать в долг в октябре - рассчитываться придется долго и трудно.
Водолей
Для Водолеев Глоба прогнозирует в целом удачный месяц. У вас получится реализовать все свои хорошие задумки, только тоже не берите в долг, даже на самые неотложные цели. В личной жизни вас ждут счастливые перемены, а на работе новые предложения, перспективы и интересные проекты. Только будьте готовы хорошо потрудиться.