Прыгнут выше головы: Глоба рассказал о двух знаках Зодиака, к которым в октябре придут деньги и успех

Скорпионам начнет фантастически везти во второй половине октября. Вас ждут большие победы и глобальные свершения. А вот начало месяца лучше оставить не для рабочих дел, а для семьи, друзей, для домашних дел и хлопот по хозяйству. Переключаться активно на рабочую жизнь стоит как раз во второй половине месяца, вот тогда вы пожнете деньги и признание руководства. Глоба не советует Скорпионам брать в долг в октябре - рассчитываться придется долго и трудно.