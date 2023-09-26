«Прошу в моей смерти никого не винить»: в России покончил с собой популярный актер

В пригороде Санкт-Петербурга найден мертвым популярный российский актер Александр Никаноров, сообщают Fakty.ua. Он пропал без вести 21 сентября. В тот день 40-летний актер и режиссер Большого драматического театра (БДТ) уехал из дома на велосипеде. В последний раз его видели живым, когда он выходил из электрички на станции в Токсово.