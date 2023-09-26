«Прошу в моей смерти никого не винить»: в России покончил с собой популярный актер

В пригороде Санкт-Петербурга найден мертвым популярный российский актер Александр Никаноров, сообщают Fakty.ua. Он пропал без вести 21 сентября. В тот день 40-летний актер и режиссер Большого драматического театра (БДТ) уехал из дома на велосипеде. В последний раз его видели живым, когда он выходил из электрички на станции в Токсово.
Никаноров получил известность, снявшись в криминальных сериалах «Время Синдбада» и «Улицы разбитых фонарей», а также в биографическом сериале «Достоевский».
В воскресенье, 24 сентября, в районе Токсово случайные прохожие обнаружили труп мужчины. Все приметы указывают на то, что это тело Никанорова. Поиски пропавшего актера были прекращены.
Местные интернет-издания сообщают, что перед уходом из дома Александр оставил предсмертную записку. «Прошу в моей смерти никого не винить. Простите», - написал Никаноров перед гибелью. Это дает основания утверждать, что он совершил самоубийство.