ВИДЕО ⟩ Невероятное цирковое представление покажут в Виймси: такого вы точно еще не видели!

В четверг, 28 сентября, в 18:00, на парковке перед Viimsi SPA цирковое шапито представит уникальное и захватывающее событие, которое изменит ваше представление о цирке.

Европейский цирк отмечает 250-летие, и до сих пор одним из главных аттракционов в его программах были животные. Но в свете меняющегося мира, немецкий цирк RONCALLI нашел революционное решение - использование голограмм, чтобы создать удивительные визуальные образы зверей.

Слоны, львы, табун лошадей и даже золотые рыбки оживут перед вашими глазами благодаря передовой технологии голографии. Перед зрителем создается настоящая сказка, в которой классические цирковые персонажи оживают в трехмерном великолепии. В программе также принимают участие традиционные акробаты, клоуны и гимнасты, впечатляя каждого зрителя.

«То, что увидят наши гости - это мост между прошлым и будущим циркового искусства», - сказала организатор мероприятия Валентина Коломайнен. Создатели цирка будущего обещают незабываемое путешествие в мир искусства и виртуальной реальности.

Не упустите шанс стать свидетелем революции в цирковом искусстве.