ФОТО ⟩ Грудастая спортивная фанатка поразила интернет: кто эта прелестница?

На другом берегу Атлантики Хейли Лопес, болельщица клуба NFL Miami Dolphins, наделала много шума в Интернете. На фотографии, опубликованной в сети X, изображена грудастая блондинка на трибуне «Дельфинов». Фотография набрала более 100 000 лайков, но теперь стало известно, что в реальности такой женщины не существует.
«Вперед, дельфины», - гласила подпись к фотографии, размещенной на аккаунте Лопес (нажмите здесь, чтобы увидеть фотографию). Однако сотни тысяч людей, отреагировавших на снимок, похоже, были увлечены созданным искусственным интеллектом изображением.