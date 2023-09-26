ФОТО ⟩ Грудастая спортивная фанатка поразила интернет: кто эта прелестница?

«Вперед, дельфины», - гласила подпись к фотографии, размещенной на аккаунте Лопес (нажмите здесь, чтобы увидеть фотографию) . Однако сотни тысяч людей, отреагировавших на снимок, похоже, были увлечены созданным искусственным интеллектом изображением.

Фотография стала вызывать подозрения у многих пользователей X, а теперь и американские СМИ уверены, что с изображением что-то не так. Хотя о достоверности фотографии еще можно спорить, на видео, размещенном тем же пользователем, видно, что когда женщина по имени Хейли наклоняет голову, очертания ее лица становятся неестественно искривленными.