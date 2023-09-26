Эстонская группа A-Rühm: 90-е были для всех экзаменом на выживание

Рэпер Genka, он же Хенри Кырвитс, считает, что группа стала более зрелой, чем раньше. «Я уверен, что должен быть закон о том, что если кто-то создает группу, то первые два года он не должен давать никаких интервью. Не нужно все время просто так сотрясать воздух, для этого есть микрофон и сцена», - говорит он.

«Если бы мы сейчас были такими же, как в 1999 или 2001 году, то наше творчество никого бы не интересовало», - говорит Кырвитс.

«В ту эпоху действительно было много плохой музыки, - сказал он. - Многие из этих людей очень милы как люди, но на самом деле музыка, которую они писали в то время, была ужасной», - добавил Каарел Козе. «Мы убили поп-музыкантов внутри этих людей, чтобы они стали нормальными людьми в обществе», - заверил Кырвитс.

По 90-м годам артисты точно не скучают. «Если ты пережил 90-е, то тебя уже ничто не сломает», - смеется Колсар. По словам Козе, не стоит скучать по тем временам, когда пьяные «бати» с пушками издевались над тобой, когда ты просил у них гонорар после концерта. Берт Прикенфельд добавил, что, выходя на улицу ночью, нужно было также держаться подальше от определенных мест в определенное время.

«Я всё равно остался жив, но меня таки ранили выстрелом. Выживание - это 90-е годы, - сказал Кырвитс. * В любой момент в любом месте может что-то случиться». «Меня тоже ранили ножом на улице, - добавил Колсар. - В то время это казалось чертовски обыденным делом. Целыми днями приходилось убегать от кого-то или быть избитым. Сейчас ты думаешь, что это был настоящий абсурд», - сказал Кырвитс.

«Это заставляет лучше ценить настоящее и, возможно, делает нас лучшими людьми», - уверен Пикренфельд.

«Мы и сейчас живем очень хорошо по сравнению с тем, что было тогда», - согласился Кырвитс. «А ведь еще недавно было даже лучше», - вмешался Колсар.

Новый трек группы носит название Sama kuumad, он также посвящен 90-м годам.