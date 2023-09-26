СМОТРИТЕ ⟩ В Сеть просочились снимки из некогда элитного борделя в Нымме: а вы знали о его существовании?

«В девяностые годы были возможны любые договоренности», - говорит фотограф, отвечая на вопрос о том, как его любезно пригласили поснимать в доме развлечений, названном в честь куклы Барби. При не менее интересных обстоятельствах эти фотографии оставались неопубликованными в течение десятилетий.

На снимках запечатлены эксклюзивные и роскошно обставленные для того времени комнаты, молодые девушки в эксклюзивном нижнем белье. На некоторых фотографиях можно увидеть кассетный VHS-плеер и телефон NMT. Последний являлся настоящим символом статуса и, вероятно, принадлежал владельцу того самого борделя.