Какой была проституция в Эстонии в начале девяностых - сразу же после восстановления независимости страны? В Сеть попали снимки 1993 года, сделанные в столичном элитном борделе в районе Нымме, пишет издание Nelli Teataja.
СМОТРИТЕ ⟩ В Сеть просочились снимки из некогда элитного борделя в Нымме: а вы знали о его существовании?
«В девяностые годы были возможны любые договоренности», - говорит фотограф, отвечая на вопрос о том, как его любезно пригласили поснимать в доме развлечений, названном в честь куклы Барби. При не менее интересных обстоятельствах эти фотографии оставались неопубликованными в течение десятилетий.
На снимках запечатлены эксклюзивные и роскошно обставленные для того времени комнаты, молодые девушки в эксклюзивном нижнем белье. На некоторых фотографиях можно увидеть кассетный VHS-плеер и телефон NMT. Последний являлся настоящим символом статуса и, вероятно, принадлежал владельцу того самого борделя.
Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ! Они приличные, поэтому возрастного ограничения нет.