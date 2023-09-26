Три знака Зодиака, к которым сегодня прилетит бумеранг

Сегодня, 26 сентября, пожать то, что посеяли, смогут представители всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо быть особенно готовыми к прилету бумеранга.

Овен

Овны, которым не свойственна осторожность, редко думают о том, что делают, особенно если - вот как сегодня - находятся под влиянием эмоций. Горе тому, кто заденет их, когда они находятся в таком состоянии, но сегодня представители знака первыми пожалеют о своей несдержанности, поскольку молниеносно получат удар в ответ.

Рак

Раки любят делать добрые дела, порой жертвуя при этом своими собственными интересами. Надо признать, что их довольно редко за это благодарят, но нынешний день станет в этом смысле приятным исключением: бумеранг добра, который они запустят, очень быстро - как ему и положено - вернутся к своему хозяину.

Козерог