Жители Эстонии перепуганы: что за странный автомобиль разъезжает по городу?

Жительница деревни Партси в Пылвамаа сообщила в социальных сетях, что в ее двор въехала подозрительная машина, из которой вышли двое русскоговорящих мужчин. «Было похоже, что они обыскивают территорию, может быть, что-то украдут», - говорит она.
«Вчера в 20:00 на наш частный участок в деревне Партси заехал подозрительный светло-серый автомобиль. Когда муж пошел выяснять, в чем дело, они были напуганы и заявили, что устали от долгой дороги и хотят отдохнуть и сходить в туалет», - пишет Рийна (имя изменено, известно редакции) в Facebook-сообществе «Жители Пылва».
«Это были русскоговорящие мужчины. Так что, будьте начеку, если заметите странную машину у соседского участка или в собственном саду. Похоже, они изучают местность, может быть, что-то украдут», - говорит Рийна.
Рийна рассказала Elu24, что ее муж спросил у мужчин на эстонском языке, что им нужно. «Потом они попросили перейти на русский. Муж сказал им: "Я вам не верю, вы находитесь на частной земле, уходите немедленно", - рассказывает она. - У нас в деревне есть хорошая служба охраны порядка, и они сразу же реагируют, если замечают что-то подозрительное». Рийна говорит, что машина уехала из их двора, но она не уверена, что эти мужчины не поехали куда-нибудь в соседнюю деревню.
«То же самое было в Вастсе-Куусте несколько дней назад», - пишет Рийна в комментариях к записи. «Странно, но неделю назад во двор заехали два немых мужчины на автомобиле с болгарскими номерами. Вот это насторожило», - пишет жительница деревни Ихамару.
Журналисты выяснили, что автомобиль, о котором идет речь, - серебристый Suzuki Balena 2002 года выпуска, который недавно сменил владельца. Автомобиль сменил владельца 15 сентября.
Комментируя это сообщение, руководитель пылваского отделения полиции Калле Валл сообщил, что полиция пока не была проинформирована об этом инциденте. «Полиция просит вас быть внимательными к тому, что происходит в вашем районе, и немедленно звонить по телефону 112, если вы видите подозрительные машины или людей. В этом случае полиция сможет оперативно отреагировать и проверить обстоятельства на месте. По возможности просим вас записать номер автомобиля и дать описание людей. Фото или видеосъемка также могут оказаться очень полезными», - говорит Валл.