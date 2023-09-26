Жители Эстонии перепуганы: что за странный автомобиль разъезжает по городу?

«Вчера в 20:00 на наш частный участок в деревне Партси заехал подозрительный светло-серый автомобиль. Когда муж пошел выяснять, в чем дело, они были напуганы и заявили, что устали от долгой дороги и хотят отдохнуть и сходить в туалет», - пишет Рийна (имя изменено, известно редакции) в Facebook-сообществе «Жители Пылва».

«Это были русскоговорящие мужчины. Так что, будьте начеку, если заметите странную машину у соседского участка или в собственном саду. Похоже, они изучают местность, может быть, что-то украдут», - говорит Рийна.

Рийна рассказала Elu24, что ее муж спросил у мужчин на эстонском языке, что им нужно. «Потом они попросили перейти на русский. Муж сказал им: "Я вам не верю, вы находитесь на частной земле, уходите немедленно", - рассказывает она. - У нас в деревне есть хорошая служба охраны порядка, и они сразу же реагируют, если замечают что-то подозрительное». Рийна говорит, что машина уехала из их двора, но она не уверена, что эти мужчины не поехали куда-нибудь в соседнюю деревню.

«То же самое было в Вастсе-Куусте несколько дней назад», - пишет Рийна в комментариях к записи. «Странно, но неделю назад во двор заехали два немых мужчины на автомобиле с болгарскими номерами. Вот это насторожило», - пишет жительница деревни Ихамару.

Журналисты выяснили, что автомобиль, о котором идет речь, - серебристый Suzuki Balena 2002 года выпуска, который недавно сменил владельца. Автомобиль сменил владельца 15 сентября.