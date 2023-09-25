Обречены на страдания: кто из знаков Зодиака – главные неудачники

Одни люди преисполнены радости, а другие буквально унывают по любому поводу и говорят, что удача и счастье обходят их стороной. Вы удивитесь, но на это совершенно точно влияет знак зодиака! Посмотрите, нет ли вас среди этих страдальцев.
Телец
Несмотря на кажущееся благополучие, Тельцы очень страдают и зачастую по жизни бывают несчастны. Им невыносимо сложно бороться со своими недостатками, особенно с ленью. Представители знака зодиака Телец очень корят себя и мучаются, но встать с мягенького дивана не могут.
Скорпион
Стрельцов недолюбливают в обществе за привычку выпаливать правду-матку в глаза. Это самый склонный из всех знаков зодиака к самокопанию и самоедству. Он видит кучу недостатков, комплексов и, как правило, обижается на себя. Скорпион - свирепый критик и судья для самого себя. Кроме того, этот астрологический знак зодиака может быть диктатором, манипулятором, но нападает он всегда только ради самозащиты.
Рыбы
Утопая в собственных обидах, жалости к себе, Рыбы категорически не хотят выходить из мира иллюзий. Люди, рожденные под знаком Рыбы, довольно истеричны, плаксивы и жалостливы к себе. Живут в собственных иллюзиях, рассеянные, мечтательные, скрытные. Эти представители зодиакального круга слабы, и выкарабкаться самостоятельно им не под силу. Нередко именно люди знака зодиака Рыбы превращаются в алкоголиков и попрошаек.