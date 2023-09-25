Латвийская певица рассказала, как избавилась от 15 лишних килограммов: так просто?

Певица Элизабет Загорска, пришла в программу «Когда они встречаются» (Kad viņas satiekas) и рассказала, как ей удалось за год избавиться от 15 килограммов лишнего веса, пишет RusTVNet.
«Девочки, все дело в калориях», - объяснила певица.
По ее словам, если прислушаться к мнению опытных специалистов, то сбалансированное питание - это отправная точка, а спорт - лишь дополнительный инструмент. Но теперь посещение тренажерного зала - неотъемлемая часть ее жизни.
«Вначале нужно уменьшить объем, и только потом добавлять нагрузку», - рассказала певица.
Отвечая на вопрос, не связаны ли результаты с подсчетом калорий, Элизабет ответила: «Речь идет о сознательном контроле за питанием».
Она поделилась, что у нее нет конкретной цифры, которую она хотела бы увидеть на весах; для нее важно чувствовать себя хорошо.
«Я сидела на тысяче разных диет и не понимала, почему мне понадобилось столько времени, чтобы найти этот простой ключ», - она рассказала, что благодаря этому методу за год сбросила 15 кг. Теперь певица просто считает калории, которые употребляет в течение каждого дня.