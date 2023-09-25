Латвийская певица рассказала, как избавилась от 15 лишних килограммов: так просто?

«Девочки, все дело в калориях», - объяснила певица.

По ее словам, если прислушаться к мнению опытных специалистов, то сбалансированное питание - это отправная точка, а спорт - лишь дополнительный инструмент. Но теперь посещение тренажерного зала - неотъемлемая часть ее жизни.

«Вначале нужно уменьшить объем, и только потом добавлять нагрузку», - рассказала певица.

Отвечая на вопрос, не связаны ли результаты с подсчетом калорий, Элизабет ответила: «Речь идет о сознательном контроле за питанием».

Она поделилась, что у нее нет конкретной цифры, которую она хотела бы увидеть на весах; для нее важно чувствовать себя хорошо.