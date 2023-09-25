ФОТО ДО И ПОСЛЕ ⟩ Жительница Эстонии показала, что сделала с ней йога для лица

«В последнее время в средствах массовой информации много говорится о том, что инъекции могут помочь убрать морщины и сохранить гладкость лица, - говорит тренер по йоге для лица Кайди Хант. - Я смею утверждать, что йога для лица делает то же самое и даже больше, но это абсолютно безопасный и естественный способ омоложения».

По словам Кайди, йога для лица дает быстрые результаты, поскольку уже после первого массажа лица можно почувствовать, что с мышцами лица что-то произошло. «Лицо становится более подтянутым, а заметные результаты можно увидеть уже через три недели», - говорит Кайди.

Как часто нужно заниматься?

По словам Кайди, не обязательно заниматься с утра до вечера - достаточно нескольких минут в день и пару раз в неделю, чтобы добиться отличных результатов. «Это как обычная тренировка, которую мы делаем для своего тела, но поскольку мышцы лица небольшие, достаточно нескольких минут приятных упражнений перед зеркалом, и морщины постепенно начнут разглаживаться и приходить в тонус», - говорит она.

По словам Кайди, она занимается йогой для лица уже три года. Несмотря на то, что она живет насыщенной повседневной жизнью и у нее нет времени на ежедневную чистку лица, ее внешний вид, тем не менее, стал намного моложе и ярче.

Кайди до и после. Фото: Erakogu

На фотографии слева, где КаЙди было 42 года и она ничего не знала о фейс-йоге, ее лицо и шея были в гораздо худшем состоянии. Сегодня (справа), в 47 лет, она выглядит очень свежей и подтянутой.

По словам Кайди, йога для лица - это более простая, менее болезненная и, безусловно, более дешевая альтернатива инъекциям красоты. Кроме того, для этого не нужно выходить из дома - можно заниматься, смотря телевизор, делая вечером процедуру ухода за лицом, отправляясь на прогулку.