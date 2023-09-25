Эспрессо против Альцгеймера: как кофе борется с неврологическими заболеваниями

Употребление эспрессо и других напитков, приготовленных из него, таких как капучино, латте и макиато, может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера и другие неврологические расстройства.

К такому выводу пришли исследователи из Италии, которые показали, что в ходе лабораторных испытаний соединения, содержащиеся в эспрессо, могут ингибировать образование вредных бляшек из тау-белков, пишет Daily Express US.

У здоровых людей тау-белки важны для стабилизации структур мозга, но у пациентов с болезнью Альцгеймера эти белки слипаются. Накопление этих бляшек в головном мозге затрудняет связь между нейронами и связано с возникновением болезни Альцгеймера и симптомов деменции.

Предыдущие исследования показали, что кофе может оказывать благотворное воздействие на некоторые нейродегенеративные заболевания, хотя каким именно образом, было неясно. Теперь же стало понятно как это происходит. Шоты эспрессо готовят, пропуская небольшое количество почти кипящей воды через молотые кофейные зерна, образуя концентрированный напиток. Среди химических веществ, содержащихся в эспрессо, - алкалоиды кофеин и тригонеллин, флавоноид генистеин и теобромин - соединение, которое также содержится в шоколаде.

Исследователи решили изучить влияние этих четырех химических веществ - вместе с полным экстрактом эспрессо - на тау-белки под микроскопом. Они инкубировали различные концентрации этих химикатов с укороченной формой тау-белка в течение 40 часов, а затем анализировали воздействие соединений. Команда обнаружила, что по мере увеличения общей концентрации эспрессо, кофеина и генистеина длина «фибрилл» тау-белка - предшественников бляшек - становилась короче и не образовывала более крупные листы, чем это было в отсутствие этих соединений.

По словам команды, наиболее впечатляющие результаты были обнаружены в бляшках, обработанных полным экстрактом эспрессо. В пресс-релизе исследователи заявили, что эспрессо, употребляемый отдельно или смешанный с латте, американо или даже мартини, обеспечивает любителям кофе сверхконцентрированную дозу кофеина. И этот кофе может сделать больше, чем просто взбодрить. Соединения эспрессо могут ингибировать агрегацию тау-белка - процесс, который, как полагают, участвует в возникновении болезни Альцгеймера.