Стоит купить лотерейный билет: Павел Глоба назвал два знака Зодиака – будущих богачей

Известный астролог, писатель и публицист Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которые с 20 сентября оказались под влиянием Меркурия. По словам эксперта, эта планета имеет магнетическое и денежное значение. Глоба уверяет, что Тельцы и Стрельцы станут настоящим денежным магнитом, у них появится возможность избавиться от долгов и начать жить жизнью мечты.

Согласно прогнозу специалиста, Тельцам деньги придут в виде подарка или помощи от родных и друзей, что приведёт к значительному обогащению представителей этого знака зодиака уже в конце сентября. Глоба также посоветовал Тельцам не бояться рисковать и подметил, что рождённые под эти знаком зодиака не прогадают, если купят лотерейный билет.