Стоит купить лотерейный билет: Павел Глоба назвал два знака Зодиака – будущих богачей

Они окажутся под влиянием магнетической и денежной планеты.
Известный астролог, писатель и публицист Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которые с 20 сентября оказались под влиянием Меркурия. По словам эксперта, эта планета имеет магнетическое и денежное значение. Глоба уверяет, что Тельцы и Стрельцы станут настоящим денежным магнитом, у них появится возможность избавиться от долгов и начать жить жизнью мечты.
Согласно прогнозу специалиста, Тельцам деньги придут в виде подарка или помощи от родных и друзей, что приведёт к значительному обогащению представителей этого знака зодиака уже в конце сентября. Глоба также посоветовал Тельцам не бояться рисковать и подметил, что рождённые под эти знаком зодиака не прогадают, если купят лотерейный билет.
Стрельцам же Глоба рекомендовал быть аккуратными со своими желаниями, ведь они начнут сбываться просто чудесным образом. Рождённых под знаком Стрельца эксперт призвал сосредоточиться на самый сокровенной мечте, и если не лениться, то к концу месяца можно получить всё, о чём только они мечтали.