Туристов предупредили об одной важной особенности ресторанов в Италии: придется переплатить

Как рассказал журналист британского издания Express, в частности, нередко заведения питания в Италии включают в счета так называемую плату за вход, или же «коперто». Это фиксированная цена за сервировку стола, которая применяется к каждому человеку в группе посетителей. Обычно составляет 1-3 евро с человека. Таким образом, группа из трех человек должна быть готова заплатить дополнительные 9 евро за столик в ресторане.

Например, по словам автора материала, во время недавней поездки в Палермо в каждом ресторане им подавали хлеб в начале трапезы, и нередко именно для покрытия его стоимости используется плата за вход.

«Если вы платите за еду наличными, важно предусмотреть в бюджете плату за вход, которая обычно указывается как coperto внизу квитанции. В некоторых ресторанах в меню входила плата за вход, но так было не всегда», – пишет журналист.

Подтвердил это и британский эксперт по путешествиям Саймон Колдер: «В стоимость входного билета входят хлеб и оливки. Вы можете не заметить этого мелким шрифтом внизу меню».