Гороскоп на 26 сентября для всех знаков Зодиака: кто достигнет целей, а кто совершит большие покупки?

В личных отношениях не должно быть места иллюзиям, намекам и догадкам. Будьте искренни с близкими, постарайтесь развеять их заблуждения, касающиеся ваших планов и намерений. Нежелательно участие в многолюдных мероприятиях.

Овен

Отмечается снижение деловой активности, потеря интереса к проектам и занятиям, которым вы в последнее время уделяли массу внимания. Этот день стоит провести без излишней суеты, не заставляя себя делать то, к чему не лежит душа, и не возводя преград на собственном пути.

Очень хорошим день обещает быть для влюбленных Овнов, звезды благосклонны ко всем, к кого в душе есть хоть капля романтики и веры в чудо. Однако не стоит рассчитывать на успех в рискованных финансовых авантюрах: те, кому везет в любви, обычно не слишком удачливы в делах, связанных с деньгами.

Телец

Потребуется немало терпения и настойчивости, чтобы воспользоваться всеми открывающимися в этот день возможностями: многие события вы видите в ложном свете, о многих представителях своего окружения составили неверное мнение. К счастью, самых близких людей это не касается – друзья и любимый человек порадуют вас, благодаря их советам будут приняты верные решения.

Этот день подходит для укрепления родственных отношений, решения вопросов, затрагивающих интересы всех членов семьи, а также совместных поездок. Жизненный потенциал достаточно высок, самочувствие будет неплохим.

Близнецы