Умерла актриса из «Глухаря» Ангелина Ноздрина, продолжив череду смертей героев сериала

Примечательно, за последние несколько лет скончалось несколько актеров из сериала «Глухарь». Так, в начале 2021 года скончался актер Дмитрий Гусев. Его нашли мертвым в одном из районов Москвы в собственном автомобиле прямо во время движения. Спустя чуть более года в марте 2021 года ушел из жизни Всеволод Хабаров, тело которого нашли лишь спустя месяц после его кончины. А уже в апреле 2021 года скончался актер Алексей Артамонов. Ему было 62 года.