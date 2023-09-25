Умерла актриса из «Глухаря» Ангелина Ноздрина, продолжив череду смертей героев сериала

В возрасте 65 лет в Вологде скончалась известная российская актриса Ангелина Ноздрина. Об этом сообщил член Союза театральных деятелей России Александр Чупин, пишет Topnews.
Называть причины смерти Ноздриной Александр Чупин не стал, однако напомнил, что около года назад скончался ее супруг актер Владимир Таныгин.
Ноздрина на протяжении 20 лет служила в Вологодском драматическом театре, а также снималась в кино и сериалах. Широкому зрителю актриса известна по роли в сериале «Глухарь».
Примечательно, за последние несколько лет скончалось несколько актеров из сериала «Глухарь». Так, в начале 2021 года скончался актер Дмитрий Гусев. Его нашли мертвым в одном из районов Москвы в собственном автомобиле прямо во время движения. Спустя чуть более года в марте 2021 года ушел из жизни Всеволод Хабаров, тело которого нашли лишь спустя месяц после его кончины. А уже в апреле 2021 года скончался актер Алексей Артамонов. Ему было 62 года.
В январе 2022 года мертвым был найден актер Алексей Герилович, а в сентябре того же года скончался актер Владимир Шинов, который на протяжении некоторого времени боролся с тяжелым заболеванием.