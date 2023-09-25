Знаменитой американской рок-группе пришлось прятаться в гримерке из-за стрельбы на концерте

На ярмарочном концерте американской глэм-метал-группы Mötley Crüe в штате Оклахома произошла стрельба. По словам солиста коллектива Винса Нила, музыкантам сказали пройти в гримёрку, никто из них не пострадал.

«Нам сказали пройти в гримёрку. Были стрелки, стрелявшие в людей... К счастью, у нас всё в порядке! Спасибо всем, кто пришёл. Пожалуйста, будьте в безопасности!» - написал он в соцсети X (ранее Twitter).