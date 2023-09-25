ВИДЕО ⟩ Канье Уэст снова нарушил закон в Италии

За время шестинедельного пребывания в Италии Канье успел нарушить еще один итальянский закон. Он был замечен в маске в Венеции, Флоренции и совсем недавно в Милане. Все бы ничего, но, согласно законодательству о борьбе с терроризмом и охране общественного порядка, ношение любых предметов, «затрудняющих идентификацию личности», является незаконным и наказывается штрафом в размере до 2 000 евро. Этот закон был введен в 1970-х годах, когда страна переживала внутренний терроризм, а затем ужесточен после международных террористических актов.