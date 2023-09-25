ИНТРИГУЮЩЕ! ⟩ Красная разметка посреди дороги вводит людей в замешательство: «Разве это не велосипедная дорожка?»

В редакцию Elu24 поступило сообщение, автор которого обращает внимание на красные полосы посреди дороги, которые, по его мнению, являются велосипедной дорожкой. «Таллиннские велосипедные дорожки выходят даже за пределы столицы и являются особо опасным решением, по крайней мере, так считает водитель Bentley», - пишет автор сообщения, ссылаясь на приведенное ниже видео в Facebook.

«Мне кажется, я нашел самую опасную и узкую красную велодорожку в Эстонии», - говорится в видеоролике. На видео молодой человек за рулем Bentley серьезным тоном говорит о том, насколько абсурдным является решение установить велосипедную дорожку посреди дороги.

Видео было снято летом прошлого года, но его снова опубликовали в социальных сетях, и некоторые считают, что это особенно опасная велосипедная дорожка. Участок дороги, показанный на видео, находится на Вильяндиском шоссе, примерно в 10 км от Таллинна в сторону Рапла.

Анти, разместивший видео, сказал порталу Elu24, что это был скорее юмористический ролик. «Видео вызвало довольно много споров и разногласий, поскольку некоторые зрители ролика действительно посчитали это "плохим решением для велосипедной дорожки», - говорит Анти. «За последние дни в социальных сетях этим видео поделились более 70 раз. Конечно, я не ожидал, что ролик проживет такую жизнь. Большинство, конечно, поняли юмор, но есть и те, кто воспринял его слишком серьезно», - признается он.

Шутки звучат и под видеопостом. «Это не велосипедные дорожки. Это красные линии Кайи Каллас, и пересекать их неразумно», - говорит Юло. «Юмор в кубе. Некоторые зрители видео могут подумать, что это велосипедная дорожка», - говорит Янис.

Красная дорожная разметка на проезжей части. Фото: Ekraanitõmmis videost.

Это разметка, разделяющая полосы движения

Маргус Магус, руководитель отдела благоустройства северного региона Департамента транспорта, подтверждает, что это не велосипедная дорожка, а разметка полосы движения, которую Департамент транспорта в последние годы практикует на различных участках дорог, где из-за ограниченной видимости обгон запрещен в целях повышения безопасности движения.