50-летняя возлюбленная Киану Ривза раскрыла секрет успеха их отношений

С годами их дружба переросла в нечто большее и родилась одна из самых нетипичных, зато невероятно естественных и гармоничных голливудских пар.

Александра Грант. Фото: Jordan Strauss

На днях 50-летняя художница посетила церемонию Los Angeles Beverly Arts Icon Awards, где ей вручали награду. Конечно же, все надеялись на еще один совместный выход с Киану, но на этот раз возлюбленного рядом с Александрой не оказалось. Впрочем, причина для отсутствия у 59-летнего актера была вполне уважительная: он не мог пропустить концерт собственной группы Dogstar. Да и мудрая и понимающая подруга звезды совсем не обиделась. «Плюс влюбленности в зрелом возрасте заключается в том, что к тому времени, когда у меня начался роман с Киану, я уже построила собственную карьеру. Я чувствую себя очень уверенно на красной дорожке с партнером, но я так же уверенно себя чувствую и одна», - поделилась она секретом успешных отношений в редком интервью журналу People.

И на этом плюсы не закончились - Александра буквально рассыпалась в комплиментах возлюбленному. Так, например, она рассказала о том, как Киану помогает ей выходить из творческого тупика: «В моменты разочарования я чувствую себя как "мазерати", застрявший в пробке. Как будто у меня есть мощный двигатель, но в силу разных причин я никогда не смогу тронуться с места. И я знаю, что многие чувствуют себя так же, а творческие человек и подавно. Что мне нравится в Киану, так это то, что мы подталкиваем друг друга к строительству новых дорог».