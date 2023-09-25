Гороскоп Павла Глобы на неделю с 25 сентября по 1 октября 2023 года

Скорпион

Для представителей данного Знака главной сферой жизни станет любовь. Тем, кто влюблен, звезды и планеты помогут сделать отношения лучше. Любовная совместимость не будет иметь значения на этой неделе из-за Меркурия, так что можно попробовать познакомиться с человеком, который нравится. Основой счастья в трудные минуты будет мудрость. В работе Скорпионам нужно думать дважды, прежде чем что-то говорить или делать.

Стрелец

Стрельцам стоит избегать авантюр и рисков - это может быть опасным для их удачи. Представителей данного Знака могут обмануть хитрые и изворотливые люди, поэтому лучше никому не показывать свою слабость. Если Стрельцы почувствуют усталость, то лучше отдохнуть. Нужно думать о том, как сохранить силу духа, амбиции и здоровье. Это весьма благоприятное время для духовных поисков, работы над собой, планирования дел.

Козерог

Лучше всего дела на работе пойду у тех Козерогов, которые работают с людьми. Меньше всего повезет представителям творческих профессий. В общении необходимо проявлять гибкость и дипломатию. Это прекрасное время для обучения, получения новой информации, адаптации к новым условиям. Не исключено, что у Козерогов будет шанс восстановить старые отношения.

Водолей

Мужчинам-Водолеям астрологи рекомендуют следить за внешним видом, а женщинам - правильно выбирать окружение. Никто, кроме самих Водолеев не сможет сделать их счастливее. Это не значит, что помощи не будет. На горизонте могут появится приятные люди, но ждать, пока это произойдет, как минимум, не разумно. Чего точно делать не стоит, так это рассказывать посторонним людям о своих делах и планах.

Рыбы