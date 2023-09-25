Гороскоп Павла Глобы на неделю с 25 сентября по 1 октября 2023 года

Павел Глоба поможет вам преуспеть во всех сферах жизни на неделе с 25 сентября по 1 октября. Его рекомендации укажут вам верный путь в жизни и помогут преодолеть трудности в любой из сфер, пишет Dailyhoro.
Портал Megagoroskop поделился мыслями астролога о что ждет людей всех Знаков Зодиака в конце сентября и в первый день октября. Считается, что данный период сулит крупные перемены многим из нас. Изменения могут коснуться различных сфер и будут не всегда благоприятными, но это всегда можно поменять.
Овен
Овнам необходимо поддерживать в себе огонь, который будет вести их сквозь тернии к звездам. Астрологи рекомендуют больше времени проводить вне дома, меньше переживать по пустякам. Особый успех будет ждать тех Овнов, кто научится владеть собственными эмоциями. В работе и бизнесе важно найти в себе чуточку терпения. В любви удача улыбнется всем, кто находится в поисках второй половинки.
Телец
Все будет так, как захотят сами Тельцы, но для этого нужно немного терпения и времени, усилий и веры в себя. На этой неделе люди данного Знака смогут открыть для себя новые секреты успеха. Не стоит забывать про отдых в этой нескончаемой веренице дел. Это значит, что в выходные нужно будет действительно отдыхать, а не пытаться наверстать упущенное в офисе. Неделя благоприятна для обучения и поисков новой работы.
Близнецы
В работе в целом эта неделя будет очень и очень плодотворной. Успех может принести Близнецам повышенная мотивация и вера в себя. Для семейных людей данного Знака наступит немного неоднозначный период. Важно ставить себя на место других людей (родственников и второй половинки), быть дипломатичными. Настало время сделать выводы о своих достижениях и провалах.
Рак
Любовь и проблемы, связанные с ней, лучше отодвинуть на второй план. Ракам можно уделить внимание творчеству, увлечения. Всем, кто хочет сменить обстановку и абстрагироваться от проблем, можно отправиться в мини-путешествие. Энергетика звезд будет созидательной для того, чтобы преобразить себя внешне. Ракам стоит также научиться видеть в себе только самое лучшее, ведь самооценка превыше всего.
Лев
Львы с высокой вероятностью смогут преуспеть в любви и завести новые деловые знакомства. Главное - не смешивать любовь и работу, ведь служебные романы лишат удачи. Это время будет идеально подходить для смены обстановки, для шопинга и работы. На выходных лучше побыть с семьей или с теми, кто Львам по-настоящему дорог. Ревность и зависть - два самых разрушительных чувства в период с 25 сентября по 1 октября.
Дева
Астрологи отмечают, что Девы смогут исполнить свое желание. Окружающая энергетика очень важна для правильного принятия решений, поэтому нужно держать в порядке и чистоте рабочее место и дом. Здоровье дев станет определяющим фактором успеха в любви и делах финансовых. Не стоит пренебрегать пунктуальностью в эти семь дней. Важно планировать дела на будущее и решать самые насущные проблемы.
Весы
В эти семь дней Весам будет гораздо проще обычного привлечь удачу. Для этого придется реже ошибаться, ведь люди в данный период могут чаще замечать в Весах только нечто плохое. Еще эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Весам не спешить. В любви можно довериться шестому чувству. Оно поможет найти любовь и укрепить существующие отношения. Командная работа будет более эффективна.
Скорпион
Для представителей данного Знака главной сферой жизни станет любовь. Тем, кто влюблен, звезды и планеты помогут сделать отношения лучше. Любовная совместимость не будет иметь значения на этой неделе из-за Меркурия, так что можно попробовать познакомиться с человеком, который нравится. Основой счастья в трудные минуты будет мудрость. В работе Скорпионам нужно думать дважды, прежде чем что-то говорить или делать.
Стрелец
Стрельцам стоит избегать авантюр и рисков - это может быть опасным для их удачи. Представителей данного Знака могут обмануть хитрые и изворотливые люди, поэтому лучше никому не показывать свою слабость. Если Стрельцы почувствуют усталость, то лучше отдохнуть. Нужно думать о том, как сохранить силу духа, амбиции и здоровье. Это весьма благоприятное время для духовных поисков, работы над собой, планирования дел.
Козерог
Лучше всего дела на работе пойду у тех Козерогов, которые работают с людьми. Меньше всего повезет представителям творческих профессий. В общении необходимо проявлять гибкость и дипломатию. Это прекрасное время для обучения, получения новой информации, адаптации к новым условиям. Не исключено, что у Козерогов будет шанс восстановить старые отношения.
Водолей
Мужчинам-Водолеям астрологи рекомендуют следить за внешним видом, а женщинам - правильно выбирать окружение. Никто, кроме самих Водолеев не сможет сделать их счастливее. Это не значит, что помощи не будет. На горизонте могут появится приятные люди, но ждать, пока это произойдет, как минимум, не разумно. Чего точно делать не стоит, так это рассказывать посторонним людям о своих делах и планах.
Рыбы
Данный период подходит для романтики, но и уединение будет неплохим выбором, ведь оно спасет Рыб от лишних проблем. Деньги тратить без причины астрологи не советуют. Семейным Рыбам необходимо поставить в приоритет дела семьи, а свой эгоизм немного умерить. Это будет прекрасное время для новых начинаний любого масштаба, для развлечений и умеренного шопинга.