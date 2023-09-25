Юрист Евгений Криштафович: штрафовать уличных музыкантов в Таллинне незаконно

Юрист Евгений Криштафович пишет в социальных сетях, что у таллиннских уличных музыкантов есть повод для радости. В качестве примера он приводит случай с Иваром Кармом, который фигурировал в программе Катрин Луст Kuuuurija. Ивар утверждает, что Криштафович помог ему в споре с МуПо, но подоплеку истории мужчина не раскрывает, пишет Elu24.
В январе этого года уличный музыкант Ивар Карм рассказал Катрин Ласт в программе Kuuuurija, что над такими музыкантами, как он, годами издеваются и, похоже, выхода из ситуации нет. МуПо выписывает штрафы, а разрешения, выдаваемые Министерством культуры уличным музыкантам, действительны только в течение определенного периода времени.