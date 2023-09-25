Юрист Евгений Криштафович: штрафовать уличных музыкантов в Таллинне незаконно

В январе этого года уличный музыкант Ивар Карм рассказал Катрин Ласт в программе Kuuuurija , что над такими музыкантами, как он, годами издеваются и, похоже, выхода из ситуации нет. МуПо выписывает штрафы, а разрешения, выдаваемые Министерством культуры уличным музыкантам, действительны только в течение определенного периода времени.

«Многие видят во мне просто нищего. У меня две руки и две ноги, и мне казалось, что я могу сделать с ними больше, чем просто просить у людей денег», - поделился мыслями уличный музыкант в программе Kuuuurija.