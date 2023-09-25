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Юрист Евгений Криштафович: штрафовать уличных музыкантов в Таллинне незаконно

Стен Таливеэ Катрин Луст
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Уличный музыкант Ивар.
Уличный музыкант Ивар. Фото: Kuvatõmmis saatest «Kuuuurija»

Юрист Евгений Криштафович пишет в социальных сетях, что у таллиннских уличных музыкантов есть повод для радости. В качестве примера он приводит случай с Иваром Кармом, который фигурировал в программе Катрин Луст Kuuuurija. Ивар утверждает, что Криштафович помог ему в споре с МуПо, но подоплеку истории мужчина не раскрывает, пишет Elu24.

В январе этого года уличный музыкант Ивар Карм рассказал Катрин Ласт в программе Kuuuurija, что над такими музыкантами, как он, годами издеваются и, похоже, выхода из ситуации нет. МуПо выписывает штрафы, а разрешения, выдаваемые Министерством культуры уличным музыкантам, действительны только в течение определенного периода времени.

«Многие видят во мне просто нищего. У меня две руки и две ноги, и мне казалось, что я могу сделать с ними больше, чем просто просить у людей денег», - поделился мыслями уличный музыкант в программе Kuuuurija.

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