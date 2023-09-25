Карл III поставил новое жесткое условие принцу Гарри: продолжение скандала

Еще недавно все указывало на скорое воссоединение членов британской королевской семьи, но, похоже, Карл III и его младший сын не спешат идти на мировую. Сначала сорвалась эпохальная встреча родственников, о которой не написал только ленивый журналист. А отныне и гостеприимные двери Виндзорского замка для Гарри оказались закрыты. Как сообщает Daily Mail, принц теперь обязан официально уведомлять отца о своем посещении и желании остановиться в одном из королевских дворцов, пишет Супер.
Дело в том, что во время своей короткой поездки на родину Гарри планировал остановиться в Виндзорском замке. Но ему было отказано: из-за того что визит не был согласован заранее, для бедняги просто не нашлось свободных апартаментов. Интересно, конечно, кто занял все комнаты исторического владения, но факт остается фактом: вместо Виндзора принца пригласили в Балморал, где как раз в это время Карл отмечал годовщину смерти королевы Елизаветы.
Казалось бы, отличная возможность встретиться с отцом лицом к лицу, но Гарри отказался: мол, он заглянул на родину всего на пару дней и поездка в Шотландию в его загруженный график никак не вписывается. В итоге принц поселился простом отеле - и вот теперь получил королевский бан.
Кстати, это был первый визит Гарри в Великобританию, с тех пор как Сассексов выселили из коттеджа Фрогмор, оставив их фактически бездомными в родном королевстве.