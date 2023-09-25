Карл III поставил новое жесткое условие принцу Гарри: продолжение скандала

Дело в том, что во время своей короткой поездки на родину Гарри планировал остановиться в Виндзорском замке. Но ему было отказано: из-за того что визит не был согласован заранее, для бедняги просто не нашлось свободных апартаментов. Интересно, конечно, кто занял все комнаты исторического владения, но факт остается фактом: вместо Виндзора принца пригласили в Балморал, где как раз в это время Карл отмечал годовщину смерти королевы Елизаветы.