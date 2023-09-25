Знаменитая итальянская актриса Софи Лорен была госпитализирована в Женеве

По информации издания, утром 24 сентября артистка, которой 20 сентября исполнилось 89 лет, упала у себя дома и повредила бедро. Операция прошла успешно, сейчас звезде необходим период покоя с последующей реабилитацией. Ей помогают сыновья Эдоардо и Карло.

В связи с произошедшим актрисе пришлось отложить поездку в Бари 26 сентября. Планировалось, что она получит звание почётного гражданина города и откроет четвёртый ресторан в Италии, носящий её имя. Три других находятся в Милане, Флоренции и аэропорту Фьюмичино.