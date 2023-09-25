Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака: на чьей стороне сегодня будет удача?

День будет достаточно сложным для тех, кто привык полагаться на помощь окружающих, а к самостоятельных действий предпочитает избегать. Любая совместная деятельность несет проблемы, причем касается это и профессиональной, и личной сферы. При этом звезды благосклонны к натурам независимым, решительным и неутомимым. Чувствуете себя революционером в душе? Что ж, сегодня удача будет на вашей стороне, пишет Дворец.
Сложны и неоднозначны отношения влюбленных: претензий друг к другу накопилось достаточно, а вот спокойно озвучить их и постараться найти выход из сложившейся ситуации способны далеко не все. Не пренебрегайте советами представителей старшего поколения - собственного опыта может оказаться недостаточно для того, чтобы принять верное решение.
Овен
Воздержитесь от необдуманных поступков - сейчас вы ставите перед собой высокие цели, но выбираете весьма сомнительные методы для их достижения. Это весьма сложный день с точки зрения общения и поддержания любых близких отношений. Велика вероятность поездок, которые оставят скорее негативное впечатление, и напрасных расходов.
Нежелательно заниматься учебой, научными исследованиями, аналитической работой. Творческий потенциал снижается, при этом потребность в новых впечатлениях весьма сильна; под влиянием этих тенденций Овны рискуют увлечься сомнительными проектами и авантюрами.
Телец
В профессиональной сфере складывается достаточно сложная ситуация, в которой не каждому Тельцу удастся проявить себя с лучшей стороны. Обостряются противоречия с коллегами и партнерами, возникает необходимость самостоятельно принимать решения, от которых будет зависеть судьба других людей. Недопустимы проявления легкомыслия в финансовой сфере, все расходы должны быть хорошо обдуманными.
Ваше стремление наладить отношения с близкими принесет хорошие плоды. В этот день можно оставить в прошлом многие разногласия и споры, положить конец конфликтам и спорам. Неприятные эмоции связаны с визитами нежданных гостей, получением известий от людей, о которых вы предпочли бы забыть.
Близнецы
Вероятны трудности в профессиональной сфере, проблемы, мешающие реализации давних планов. От смелых проектов, воплощение которых в жизнь сулило большие доходы и скорый подъем по карьерной лестнице, придется отказаться. Вашего внимания потребуют дела однообразные, скучные, не допускающие и тени творческого подхода. Набирайтесь терпения; полученный сегодня опыт окажется очень полезным в будущем.
Многим представителям знака представится возможность отлично отдохнуть, чрезвычайно приятно провести свободное время. Не нужно торопиться с выводами в сфере личных отношений - взвешенная оценка ситуации поможет принять верные решения.
Рак
Благоприятный день. Вы легко справляетесь с разнообразными делами, ставите перед собой достижимые цели и преуспеваете там, где другие потерпели поражение. В вашей помощи могут нуждаться коллеги и деловые партнеры, в некоторых случаях чрезмерная нагрузка на работе может привести к незначительному ухудшению самочувствия. Не пренебрегайте помощью, которую предложат новые знакомые – взаимовыгодное сотрудничество может положить начало дружеским отношениям.
Ваша привлекательность в глазах представителей противоположного пола способствует переменам в личной жизни. Отношения стабильных пар станут более прочными, если не уклонятся от обсуждения и решения накопившихся проблем.
Лев
Вполне вероятно достижение поставленных целей в профессиональной сфере. Сравнительно легко удастся одержать победу над недоброжелателями и недобросовестными конкурентами, наладить отношения с руководством, заручиться поддержкой коллег. Однако покорение наиболее важных для вас высот пока откладывается - оно станет возможным несколько позже, когда вы приобретете необходимый опыт.
Сильно влияние благоприятных тенденций в сфере личных отношений. Это прекрасный день для общения с друзьями, отдыха в большой компании, семейного праздника. Вероятны успехи в учебе, освоении ремесел и экзотических видов спорта. Романтическое увлечение будет сильным, но мимолетным.
Дева
День будет сложным, но во многих отношениях удачным. Гармония и любовь, царящие в доме, окажут благотворное влияние на все области жизни представителей данного знака. Уверенность в себе и поддержка близких позволят вам принять верные решения по ряду важных вопросов, которые окажут серьезное влияние на будущее.
Не стоит пытаться решить все проблемы сразу: тем, кто будет достаточно терпелив, жизнь сама подскажет удачный выход. Ваш энергетический потенциал очень высок, и это наилучшим образом скажется на развитии романтических отношений. Нелегко дается общение с коллегами, профессиональные разногласия становятся все более серьезными, но выход из непростого положения все же будет найден.
Весы
Сильно стремление отложить любые дела, сославшись на усталость и недомогание, свести к минимуму любые проявления активности. Однако полное бездействие не для вас оно может привести к значительному ухудшению настроения. Поэтому постарайтесь все же настроить себя на более деятельный лад и найти занятия, которые доставят некоторое удовольствие. К их числу могут относиться дружеские встречи, походы за покупками в хорошей компании.
Вероятно улучшение материального положения, получение подарков. Многих посетят оригинальные идеи, касающиеся проведения досуга, организации необычного отпуска. Помните, что творческий подход к жизни способствует росту энергетического тонуса, и не сопротивляйтесь своим порывам.
Скорпион
В целом день неплох, но в отдельные моменты вы будете ощущать абсолютную беспомощность, неспособность что-то изменить, повлиять на развитие событий. Доверяйте старым друзьям и близким людям, не скрывайте от них свои тревоги и заботы: многие проблемы, с которыми вам не удается справиться в одиночку, будут легко решены после объединения усилий. Будьте экономны; от развлечений, требующих серьезных затрат, лучше отказаться.
Ваш жизненный тонус достаточно высок. Непременным условием сохранения хорошего настроения является доброжелательное и снисходительное отношение к родственникам и любимому человеку. Близкие люди охотно простят вам многие ошибки и заблуждения прошлого.
Стрелец
Не самый удачный и легкий день, безусловно благоприятные тенденции будут доминировать лишь в сфере романтических отношений, в остальных же областях ситуация противоречива. Отмечается также некоторое снижение жизненного потенциала, что может привести к недомоганию, перепадам настроения, повышенной утомляемости. Нежелательно в одиночку заниматься сложными делами или принимать важные решения.
Есть вероятность денежных поступлений, улучшения финансового положения. Однако не всегда полученными средствами вы распоряжаетесь правильно. Воздержитесь от участия в азартных играх и заключения любых сомнительных сделок.
Козерог
День грандиозных перемен во многих сферах жизни. Вы не только полны жизненных сил, но и наделены удивительной способностью притягивать к себе разнообразные события - увы, не всегда приятные. Для того, чтобы оградить себя от недоразумений и проблем, следует проявить разборчивость в знакомствах и воздержаться от посещения заведений, репутация которых сомнительна.
Чрезвычайно важно умение следовать традициям, не разрушать тот порядок вещей, который за последнее время стал привычным для вас и ваших близких. Будьте осторожнее в расходах; покупать следует только те вещи, практичность которых не вызывает у вас сомнений.
Водолей
Вероятно появление интересных идей, реализация которых позволит добиться серьезных профессиональных успехов. Взаимопонимание с коллегами и руководством позволит избежать споров, сделает возможным конструктивный и интересный для всех участников диалог. Вероятно появление новых деловых партнеров, получение интересных предложений, заключение выгодных сделок. Не будьте нетерпеливы - достижение значительных успехов требует времени.
Это день романтических признаний и откровенных бесед, решения многих важных проблем, преодоления препятствий на пути к счастью в личной жизни. Не следует ждать, что звезды сделают все необходимое - заняв активную жизненную позицию, вы сможете многого добиться.
Рыбы
Рыбы достаточно терпеливы, но сегодня и они будут чувствовать себя не слишком комфортно - уж очень значительны препятствия, возникающие на пути к цели, чрезмерно серьезны затруднения. Тем не менее, шанс добиться желаемого у вас есть; помогут в этом люди, некогда уже оказавшие вам значительные услуги, а затем пропавшие из виду. В романтических отношениях также весьма сильна тенденция возвращения к прошлому, однако вам удается сохранить реалистическое представление о людях и событиях.
Родственники нуждаются в вашем внимании, не следует отстраняться от семейных дел, решения общих проблем. Вероятно получение приятных известий издалека.