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ДО СЛЕЗ ⟩ В Сеть попало видео, на котором голубь врезается в человека

Limon.ee
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В Сеть попало видео, где голубь врезается в человека
В Сеть попало видео, где голубь врезается в человека Фото: Ekrānuzņēmums no video/Daily Watch/"Facebook"

Британская утренняя программа новостей BBC Breakfast показала кадры с камер видеонаблюдения, на которых голубь в полете ударил человека по голове, сообщает RUS TVNET, ссылаясь на Би-би-си.

Журналистам и ведущим передачи настолько понравился видеоролик, что они попросили показать его дважды. Их восхитил тот факт, что удар голубя можно увидеть с нескольких сторон.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина спокойно идет к магазину, ничего не подозревая. Но внезапно появляется голубь и врезается ему в голову.

На видеозаписи видно, что ни голубь, ни человек в ходе инцидента не пострадали.

Главный герой забавного инцидента, житель Ноттингема, рассказал журналистам, что в момент инцидента он шел в магазин.

По его словам, удар не был особенно болезненным. «По ощущениям это было примерно как удар подушкой», - поделился мужчина.

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