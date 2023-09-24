Cчастливцы на неделе до 1 октября: в белом списке у судьбы эти знаки Зодиака

Тельцы

Их накроет мощный поток энергии, которая будет бить ключом всю неделю. Под влиянием такой активности Тельцы смогут добиться самых высоких результатов. Главное, не перегибать палку. Импровизации, спонтанные решения и покупки сейчас ни к чему. Действовать лучше медленно и планомерно. Тогда этот период будет вполне хорошим и оптимистичным.

Близнецы

Для них неделя станет превосходной, особенно для тех, кто учится или преподает. Это студенты, учителя, инженеры и ученые. Такой труд принесет им исключительные плоды. В четверг, 28 сентября, лучше проявить бдительность и не принимать важных решений. Вторая половина недели подходит для крупных покупок.

Раки

Окажутся на вершине счастья, вплоть до пятницы, 29 сентября, звезды будут покровительствовать их начинаниям. Только индивидуальными усилиями они смогут добиться многого. Главное - контролировать свои эмоции в субботу. Иначе можно поссориться и нанести обиду близким.

Львы

Лучшим днем для этого знака зодиака станет понедельник, 25 сентября. Львы сразу же бросятся с места в карьер. Со среды активность будет проявляться в компании коллег и партнеров, сил будет достаточно. Лучше всего не оставлять на потом все важные дела.

Скорпионы

Будущая неделя в целом благоприятна для этого знака зодиака. Однако лучше не браться за новые проекты, даже успешный старт может привести к торможению. И силы будут потрачены впустую. Лучшими днями на неделе станут понедельник, 25 сентября и четверг, 28 сентября. В субботу им лучше снизить нагрузки, отдохнуть и расслабиться.

Водолеи