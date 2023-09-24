ВИДЕО ⟩ Фанаты не узнали звезду «Гарри Поттера» после двухлетнего тюремного заключения

Несмотря на многообещающее будущее после съемок в одной главных кинофраншиз всех времен, 34-летний Уэйлетт не появился больше ни в одном проекте: вместо красных дорожек он оказался в тюремной камере.

Уэйлетт снялся в шести фильмах франшизы, а вот в последних двух его персонаж отсутствовал - и не потому что по сюжету книги Крэбб умирает. Просто во время съемок в 2009 году актера, которому было всего 20 лет, арестовали с наркотиками и ножом. Позднее полицейские обнаружили целую плантацию конопли в доме его матери. Джейми во всем признался и в наказание получил 120 часов общественных работ. Увы, этот опыт парня ничему не научил: в 2011 году Уэйлетт принял самое активное участие в беспорядках в Лондоне. И тут приговор был уже куда более строгим - два года лишения свободы.

После тюрьмы Джейми так и не вернулся к актерской карьере, но недавно напомнил о себе внезапным появлением на сайте Cameo, где звезды за деньги записывают персонализированные видеосообщения для своих фанатов. Он готов поздравить фанатов с днем рождения или ответить на любой вопрос за 160 фунтов стерлингов (около 180 евро - прим. ред.). Этим предложением уже воспользовались некоторые из верных поклонников поттерианы. Правда, они оказались шокированы, увидев, как сильно изменился Уэйлетт, который отрастил густую бороду и набил татуировки на лице.