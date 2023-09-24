Таблички со шрифтом Брайля в Таллинне вызывают недоумение у слабовидящих людей: «Что, черт возьми, здесь написано?»

«Короче говоря, табличка со шрифтом Брайля есть, но она размещена здесь вверх ногами», - отмечает в социальных сетях члена правления Эстонского общества слепых Якоб Розин, указывая на ошибку в установке знака со шрифтом Брайля возле кнопки для вызова лифта на парковку возле площади Вабадузе.

«Что это? Зре? А, "вниз", табличка просто вверх ногами», - поясняет Розин, пытаясь понять, что написано на кнопке лифта. «Она установлена вверх ногами, поэтому я должен читать ее в обратном направлении, чтобы понять, что здесь, черт возьми, написано. Класс!» - выразил он возмущение.

«Таллинн не перестает удивлять!» - пишут под видео Якоба Розина. «Ранняя первоапрельская шутка!» - добавляет еще один из пользователей Instagram.

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Горуправа: ситуация будет урегулирована

Тармо Сульг, заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, сказал, что предположительно оплошность существует с момента строительства площади.

Однако, он добавил, что компания, управляющая площадью Вабадузе, Tallinna Arendused, была поставлена в известность и обещала разрешить ситуацию.

Tarmo Sulg Фото: Tairo Lutter

В прошлом году, когда коронавирусные ограничения стали предметом споров, Розин в интервью Elu24 рассказал о повседневной жизни инвалида по зрению. «Когда люди жалуются, что не могут пойти в театр, потому что у них нет паспорта вакцинации, то я никогда не мог пойти в театр один, только с сопровождающим. Несмотря ни на что, мне приходится предъявлять карточки и документы, подтверждающие, что я незрячий», - говорит он.