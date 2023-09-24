«Таллинн не перестает удивлять!» - пишут под размещенном в Instagram видео, которое опубликовал инвалид по зрению Якоб Розин, указывая на оплошности в городском пространстве. Администрация Таллина пообещала разобраться в ситуации, пишет Elu24.
Таблички со шрифтом Брайля в Таллинне вызывают недоумение у слабовидящих людей: «Что, черт возьми, здесь написано?»
«Короче говоря, табличка со шрифтом Брайля есть, но она размещена здесь вверх ногами», - отмечает в социальных сетях члена правления Эстонского общества слепых Якоб Розин, указывая на ошибку в установке знака со шрифтом Брайля возле кнопки для вызова лифта на парковку возле площади Вабадузе.
«Что это? Зре? А, "вниз", табличка просто вверх ногами», - поясняет Розин, пытаясь понять, что написано на кнопке лифта. «Она установлена вверх ногами, поэтому я должен читать ее в обратном направлении, чтобы понять, что здесь, черт возьми, написано. Класс!» - выразил он возмущение.
«Таллинн не перестает удивлять!» - пишут под видео Якоба Розина. «Ранняя первоапрельская шутка!» - добавляет еще один из пользователей Instagram.
Смотрите видео!
Горуправа: ситуация будет урегулирована
Тармо Сульг, заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, сказал, что предположительно оплошность существует с момента строительства площади.
Однако, он добавил, что компания, управляющая площадью Вабадузе, Tallinna Arendused, была поставлена в известность и обещала разрешить ситуацию.
В прошлом году, когда коронавирусные ограничения стали предметом споров, Розин в интервью Elu24 рассказал о повседневной жизни инвалида по зрению. «Когда люди жалуются, что не могут пойти в театр, потому что у них нет паспорта вакцинации, то я никогда не мог пойти в театр один, только с сопровождающим. Несмотря ни на что, мне приходится предъявлять карточки и документы, подтверждающие, что я незрячий», - говорит он.
В предыдущих интервью он также обращал внимание на неправильно припаркованные в городских пространствах самокаты, которые создают препятствия на пути слабовидящих людей. «Конечно, городское пространство постоянно меняется и это нужно учитывать, но особенно тяжело слабовидящим приходится из-за оставленных на улицах самокатов. У меня нет статистики, но я знаю десятки случаев, когда слепые или слабовидящие пешеходы падали на неаккуратно припаркованные самокаты и даже ломали кости», - заявил Розин.