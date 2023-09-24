Утонут в счастье: Глоба предрек трем знакам Зодиака головокружительный успех в октябре

Лев

Представители огненного знака станут главными фаворитами звезд в октябре. Львы будут с легкостью справляться со всем, за что бы они ни взялись. Огненный знак часто впадает в агрессию и гнев, астролог советует избегать таких ситуаций.

Весы

Представители знака будут успешны в новых проектах и начинаниях. Также Весам повезет в финансовой сфере и личной жизни. Представители знака в октябре почувствуют себя счастливыми.

Рыбы