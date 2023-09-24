Утонут в счастье: Глоба предрек трем знакам Зодиака головокружительный успех в октябре

Астролог Павел Глоба рассказал, кто из представителей Зодиакального круга станет успешным в октябре 2023 года. Три знака Зодиака сумеют добиться многого.
Лев
Представители огненного знака станут главными фаворитами звезд в октябре. Львы будут с легкостью справляться со всем, за что бы они ни взялись. Огненный знак часто впадает в агрессию и гнев, астролог советует избегать таких ситуаций.
Весы
Представители знака будут успешны в новых проектах и начинаниях. Также Весам повезет в финансовой сфере и личной жизни. Представители знака в октябре почувствуют себя счастливыми.
Рыбы
Представители водного знака в полной мере раскроются во второй половине октября. В это время Рыбы сумеют решить все важные и сложные задачи. Судьба щедро вознаградит их за труды и старание: Рыбы отлично подзаработают.