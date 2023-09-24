Мама плакала, жена успокаивала сына: Алексея Янина похоронили в семейном кругу

Алексей Янин ушел из жизни 19 сентября. Звезда кино скончался в больнице, не выходя из комы, в которой пролежал 20 дней. На днях близкие актера провели закрытые похороны, пишет Стархит.
Родные Алексея не стали устраивать громкую церемонию - семья тихо проводила актера в последний путь. Отпели Янина в храме при Ваганьковском кладбище.
После похорон прошли поминки: близкие вспомнили Янина добрым словом и, плача, порассуждали, за что ему досталась тяжелая болезнь. На траурной церемонии можно было увидеть коллег артиста - Илью Глинникова, Александра Ильина-младшего.
«В последний раз виделись с ним на спектакле "Бесы", - поделился Глинников. - Леша был профессионалом своего дела, он горел профессией».
Тяжело было смотреть на маму Алексея - женщина не могла сдержать слез. Его супруга Дарья успокаивала сына.
Напомним, в 2015 году у артиста случился обширный инсульт. Алексей наблюдался у лучших врачей, но никто не смог поставить его на ноги. Из-за тяжелого недуга актер перестал ходить, разговаривать и самостоятельно есть.
За Яниным ухаживали родители и жена, которая до последнего его обеспечивала. Певица покупала дорогие тренажеры, лекарства и все, что требовалось Алексею.
«Половины мозга нет, правого полушария… Дислокация стволового мозга, как оказалось, непоправимая вещь. И большая врачебная ошибка, безусловно, тоже имеет место. Если случился сильный инсульт, как у Леши, надо максимально быстро делать операцию - иначе все», - откровенничала как-то Дарья Янина.
Мать артиста до последнего надеялась, что случится чудо, и сын восстановится.
«Он понимал все, что происходит, но говорить не мог, общались жестами, глазами. В сентябре 2016-го ему сделали очередную операцию, он очнулся после наркоза, и первое слово, которое он произнес, было "больно". А еще через несколько дней сказал мне: "Мама". Я расплакалась. Это было так неожиданно и трогательно…» - говорила она.