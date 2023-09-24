Мама плакала, жена успокаивала сына: Алексея Янина похоронили в семейном кругу

Родные Алексея не стали устраивать громкую церемонию - семья тихо проводила актера в последний путь. Отпели Янина в храме при Ваганьковском кладбище.

После похорон прошли поминки: близкие вспомнили Янина добрым словом и, плача, порассуждали, за что ему досталась тяжелая болезнь. На траурной церемонии можно было увидеть коллег артиста - Илью Глинникова, Александра Ильина-младшего.

«В последний раз виделись с ним на спектакле "Бесы", - поделился Глинников. - Леша был профессионалом своего дела, он горел профессией».

Тяжело было смотреть на маму Алексея - женщина не могла сдержать слез. Его супруга Дарья успокаивала сына.

Напомним, в 2015 году у артиста случился обширный инсульт. Алексей наблюдался у лучших врачей, но никто не смог поставить его на ноги. Из-за тяжелого недуга актер перестал ходить, разговаривать и самостоятельно есть.

За Яниным ухаживали родители и жена, которая до последнего его обеспечивала. Певица покупала дорогие тренажеры, лекарства и все, что требовалось Алексею.

«Половины мозга нет, правого полушария… Дислокация стволового мозга, как оказалось, непоправимая вещь. И большая врачебная ошибка, безусловно, тоже имеет место. Если случился сильный инсульт, как у Леши, надо максимально быстро делать операцию - иначе все», - откровенничала как-то Дарья Янина.

Мать артиста до последнего надеялась, что случится чудо, и сын восстановится.