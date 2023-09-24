Исхудавший и полысевший: Костомаров показал, как выглядел после ампутаций и нескольких месяцев в больнице

Роман Костомаров в начале 2023 года заставил переживать всех своих поклонников. После ряда выступлений на новогодних каникулах фигурист заболел. А после похода в баню с друзьями ему стало плохо. В больницу он попал с пневмонией, но уже спустя сутки начался сепсис.

На третий день его жене Оксана Домниной сообщили, что понадобится ампутация. В итоге до самого лет олимпийский чемпион находился в больнице. Его несколько раз вводили в кому. Также ему ампутировали стопы и кисти рук. В июне он учился ходить на протезах, а теперь у него появилась бионическая рука.

«Наш папа - киборг»: Роман Костомаров похвастался бионическим протезом руки за два миллиона рублей

В студии шоу «Секрет на миллион» Роман раскрыл все подробности пережитого ужаса. Он также подтвердил, что во время нахождения в больнице также пережил микроинсульт. Теперь один глаз у него полностью не закрывается. Когда Костомаров только восстанавливался после ампутации были сделано фото, которое Лера Кудрявцева показала в эфире.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

На снимке фигуриста сложно узнать. Он был очень худой, а на его голове росло всего несколько волосков. У него также было несколько отверстий для трубок и обеспечения жизнедеятельности во время комы.

Несмотря на все трудности, Костомаров не сдается: регулярно занимается в зале, следит за здоровьем и старается радоваться жизни. Он признавался, что конечности болят и ему еще долго придется испытывать дискомфорт. При этом вначале даже просто поднять ногу фигуристу было сложно. Роман также вспоминал, чтобы были пролежни. Над мышцами ему приходится много работать. При этом ноги еще уменьшались со временем в размерах, поэтому протезы были временными. А вот вес основного тела он вернул.