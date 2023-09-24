ЧИТАТЕЛЬ НЕДОУМЕВАЕТ ⟩ Почему самолет, летевший из Таллинна во Франкфурт, приземлился в Нюрнберге?

«Самолет, вылетевший из Таллинна в пятницу вечером на 40 минут позже запланированного времени, не долетел вчера до Франкфурта, а приземлился в Нюрнберге», - говорит мужчина, сообщивший об этом в редакцию Elu24.

«По какой-то странной причине самолет направлялся в Нюрнберг, а не во Франкфурт. Пассажирам сказали, что погода плохая, но я сам проверил, что все остальные рейсы приземлились во Франкфурте. Поэтому информация о том, что самолет не мог совершить посадку из-за непогоды, была ложной», - рассказывает мужчина, чей знакомый находился на этом рейсе и кому нужно было лететь дальше из Франкфурта в Люксембург. «Мой знакомый провел ночь на скамейке в аэропорту и до Люксембурга добрался только на раннем утреннем самолете», - рассказывает он. «В аэропорту Таллинна на вопрос, почему рейс был перенаправлен, ответить не смогли, но посоветовали обратиться в Lufthansa», - добавляет он.