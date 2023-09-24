Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака: кто сегодня сделает неправильный выбор?

Овен

День легких успехов и приятных совпадений, можно добиться многого благодаря умению общаться с людьми, отстаивать свою точку зрения и при этом избегать конфликтов и вообще острых ситуаций. Идеи, появившиеся сегодня, позволят вам достичь поставленной цели, справиться с задачами, которые раньше казались неразрешимыми. Легко дается решение бытовых проблем, можно начинать ремонт или готовиться к переезду.

Значительно расширить свой круг общения поможет участие в увеселительных мероприятиях. Инициатива в романтических отношениях приветствуется, но и о чувстве меры забывать не стоит – дайте и любимому человеку возможность проявить себя.

Телец

Достижимы любые цели профессионального характера, вы не страдаете от дефицита энтузиазма или недостатка делового рвения. Материальное вознаграждение за труды последует несколько позже, пока же финансовая ситуация оставляет желать лучшего, а потому нужно быть экономнее и отказаться от лишних расходов. Настроение переменчиво, порой вы всерьез переживаете из-за мелочей, а в другие моменты стоически встречаете по-настоящему значительные трудности.

Романтические и семейные отношения находятся под влиянием позитивных тенденций, вы найдете, чем порадовать близких людей, и они наверняка ответят вам тем же. Прекрасная физическая форма позволит получить массу удовольствия от путешествий и отдыха на природе.

Близнецы