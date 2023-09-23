ВИДЕО ⟩ LOBODA выбежала навстречу несущемуся на всей скорости автомобилю

Видео было снято в Киеве на одном из самых широких шоссе города. В связи с невозможностью перекрыть оживленную трассу более чем на несколько минут, клип снимали в экстремальных условиях и на сверхзвуковой скорости. Танцуя и скользя, словно по лезвию бритвы, Лобода легко ускользает от бешеного потока машин, несущихся на нее со сверхзвуковой скоростью. Она словно вальсирует на огромном шоссе, преодолевая одно препятствие за другим. Кульминацией сюжетной линии становится разбивающийся вдребезги автомобиль, который на полной скорости врезается в певицу, стоящую посреди дороги.

«Клип снимали на одной из самых больших трасс Киева, поэтому укрыться от бешеного трафика, ветра или холода было просто невозможно, и все важнейшие решения по съемочному процессу принимались прямо под гул высокоскоростных авто, - поделились в пресс-службе артиста. - Несколько раз проезжавшие мимо водители машин пытались остановиться и проверить, действительно ли им не привиделась Лобода, в сумерках рассекающая по дороге».

«Я благодарна своим поклонникам, проживающим сегодня во всем мире, за вдохновение. После успешного альбома Made in U мне захотелось дать новую жизнь вашим любимым песням. Как бы тяжело мне ни было, я всегда говорю "танцуй, как в последний раз". Я не умею сдаваться, верю в себя и всегда верю в себя… иду вперед. Это то, как живет каждый украинец сегодня - с верой в сердце, преодолевая множество трудностей, иногда пробивая несокрушимые стены», - комментирует премьера LOBODA.