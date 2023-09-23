ВИДЕО ⟩ Мать в шоке: семилетняя дочка пришла домой с настоящим тату

Ее шок стал еще больше, когда она поняла, что это сделал член семьи. Мать по имени Ньюски, объяснила, что ее дочь Джейд отправили проводить время с родственниками отца.

Когда девочка гостила у своей тети, она позвонила матери и спросила, можно ли ей сделать татуировку. Ньюски ответила ей: «нет» и положила трубку, думая, что на этом все и закончилось. Но когда дочь вернулась домой, мать была шокирована, обнаружив, что у ее ребенка на ноге было вытатуировано кривое сердце.

Мать девочки рассказала об этом в серии видеороликов TikTok. В первом видео она показала татуировку и написала: «Кто в здравом уме делает татуировку семилетнему ребенку? Берегитесь тех, к кому вы отпускаете своих детей!»

Люди поспешили прокомментировать ситуацию, многие посоветовали ей позвонить в полицию. Другие убеждали мать вместе с дочерью навестить врача, чтобы убедиться, что татуировка не заражена. Некоторые люди также успокоили ее, заявив, что чернила впоследствии потускнеют.

В следующем видео Ньюски посадила дочь и спросила, как именно происходили события. «Чья идея была тебе сделать татуировку?» - спросила она, на что Джейд ответила: «Тетушки». «Что она сказала?» - продолжила мать. «Она спросила: "что сказала мама?", и я ответила, что мама сказала нет», - объяснила Джейд.