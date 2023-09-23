ВИДЕОИНТЕРВЬЮ ⟩ Соединение эстонской и русской культур: история успеха 17-летней Вероники Смолиной

Вместе со своим партнером по сцене - эстонским хореографом Алларом Валге - Вероника уже успела подарить незабываемые эмоции первым зрителям. Но постановку Rhytmus еще можно будет увидеть 29 и 30 сентября, а также 1 октября в Таллинне.

В ходе интервью мы поговорим с Вероникой о ее первом гонораре, который она получила за танцы в стиле степ, о трудностях, с которыми столкнулась в ходе тренировок и, конечно же, о радости, которую доставляет ей это танцевальное увлечение.

- Вероника, ты с четырех лет занимаешься степом. И мой главный вопрос - кто тебя заставил?

- На самом деле, мне мама показала видео, как танцуют степ в интернете, когда я была совсем маленькая. И мне так понравилось! И я просто выносила ей мозг, чтобы она нашла мне тренера, и она нашла. Ивашкевича Александра - нашего прекрасного театрала, и я начала заниматься с ним.

- Сколько лет вы прозанимались с ним и как складывалась ваша дальнейшая карьера?

- Начала в четыре, закончила около восьми именно в его группе. Потом начала ездить на фестивали в Стокгольме, там привозили американских танцоров, и я с ними начала заниматься онлайн.

- Сейчас вы готовите спектакль-постановку в стиле степ - Rhytmus. Что это такое? Насколько я знаю, ты прямо сама поставила этот спектакль.