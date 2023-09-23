ВИДЕОИНТЕРВЬЮ ⟩ Соединение эстонской и русской культур: история успеха 17-летней Вероники Смолиной

Если в жизни чего-то очень сильно захотеть, то всё обязательно получится, об этом точно знает танцовщица из Таллинна Вероника Смолина, которая с четырех лет посвятила себя степу. Ее первые уроки проходили под чутким руководством актера Александра Ивашкевича, а сейчас, когда ей исполнилось 17, она уже является сохореографом целого спектакля Rhytmus в Эстонском танцевальном агентстве (ETA).
Вместе со своим партнером по сцене - эстонским хореографом Алларом Валге - Вероника уже успела подарить незабываемые эмоции первым зрителям. Но постановку Rhytmus еще можно будет увидеть 29 и 30 сентября, а также 1 октября в Таллинне.
В ходе интервью мы поговорим с Вероникой о ее первом гонораре, который она получила за танцы в стиле степ, о трудностях, с которыми столкнулась в ходе тренировок и, конечно же, о радости, которую доставляет ей это танцевальное увлечение.
- Вероника, ты с четырех лет занимаешься степом. И мой главный вопрос - кто тебя заставил?
- На самом деле, мне мама показала видео, как танцуют степ в интернете, когда я была совсем маленькая. И мне так понравилось! И я просто выносила ей мозг, чтобы она нашла мне тренера, и она нашла. Ивашкевича Александра - нашего прекрасного театрала, и я начала заниматься с ним.
- Сколько лет вы прозанимались с ним и как складывалась ваша дальнейшая карьера?
- Начала в четыре, закончила около восьми именно в его группе. Потом начала ездить на фестивали в Стокгольме, там привозили американских танцоров, и я с ними начала заниматься онлайн.
- Сейчас вы готовите спектакль-постановку в стиле степ - Rhytmus. Что это такое? Насколько я знаю, ты прямо сама поставила этот спектакль.
- Конечно, не сама, нас двое. Мы оба хореографы. Мой партнер - Аллар Валге. У нас большая команда тех, кто помогает нам сделать сцены более визуально приемлемыми и красивыми. Не в одиночку. Rhytmus - ознакомление с ритмом и степом, как с видом танца. Этот проект должен помочь современной молодежи и всем в Эстонии, кто не знает, что такое степ, познакомиться с этим стилем.
- Как ты думаешь, почему степ до сих пор не является массовым и популярным, чтобы постановки были везде?
- Это национальный американский вид танца, очень развит в Европе, в Америке, естественно. В России - в виде чечетки. В Латвии есть несколько больших школ, в Эстонии - две максимум, мы сейчас пытаемся развивать.
- Чем примечательна ваша новая постановка Rhytmus, почему стоит прийти и посмотреть ее совсем скоро?
- Она действительно вызывает настоящие, искренние эмоции. Мы ее строили, основываясь на моей жизни и жизни моего партнера. Это настоящий опыт. Считаю, что ее нужно посмотреть, потому что это что-то новое, и для нового всегда нужно открываться, рисковать.
- Когда ты заработала свой первый гонорар за танцы в стиле степ?
- Я была довольно маленькой, мне было 12-13 лет. Начала выступать на корпоративах, приезжаю, делаю программу на полчаса-час, и я просто дарю людям счастье, помогаю им расслабиться, и за это был первый гонорар.
- Чему тебя научили тренировки по степу?
- Выдержке и стоять, практиковаться, не обращая внимания на то, что это, возможно, не интересно в данный момент. То есть смотреть в будущее - на два шага вперед. Возможно, этот навык в дальнейшем пригодится. В целом, степ меня научил радоваться жизни в моменте, а не думать о каких-то трудностях. Я просто расслабляюсь и это помогает очень сильно.
- Тем не менее, какие трудности бывают во время тренировок? Бывали ли в твоей практике случаи, когда ты чувствовала себя абсолютно беспомощной из-за того, что что-то не получается?
- Конечно, однозначно, бывало. И моя мама мне здесь очень помогала, да и моя семья в целом. Они меня поддерживали и подталкивали в такие моменты. Как и в любом спорте, а я бы сказала, что степ - своего рода спорт, так как тебе нужно заниматься постоянно, чтобы не терять навыки. Всегда есть периоды, когда не хочется больше танцевать, потому что ты устал от всего. Но после этого периода, ты его переживешь, и всё равно танцуешь, потому что понимаешь, что это жизнь и неотъемлемая часть тебя.
- Что посоветуешь детям, которые решили увлечься степом?
- Не отчаивайтесь, это будет тяжело сначала, но потом, когда вы поймете кайф этого шага, этого ритма, того, как музыка переполняет вас изнутри, это чувство ничем вообще заменить невозможно. Поэтому стоит лет пять или шесть позаниматься постоянно, привыкнуть к ощущению тренировочного процесса и потом просто кайфовать в импровизации.
- На сцене встретились две разные души и культуры - эстонская и русская. Расскажи о вашем сотрудничестве.
- Это было очень классно, мы очень хотели культуру соединить вместе, и, конечно, эстонское общество мне гораздо больше помогло говорить на эстонском, практиковать его. Но мы в основном общаемся на английском, это совсем не проблема для них. Мне очень нравится команда, которая у нас получилась. Очень нравится танцевальное агентство. Прекрасный партнер, вне зависимости от национального фактора, который мне, на самом деле, очень приятен, я всю жизнь живу в Эстонии, я здесь родилась. Всё очень прекрасно сложилось, я очень рада, что готова работать в мультинациональных пространствах абсолютно спокойно.
О постановке Rhytmus
Зрители посмотрят на степ и танец глазами двух героев, страдающих тревожным расстройством и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Как они используют музыку и танец, чтобы держать свои расстройства под контролем и помогать друг другу преодолевать трудности?
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