Недавно купили этот продукт? Ни в коем случае не ешьте!

Продукция, о которой идет речь, представляет собой угрозу безопасности пищевых продуктов, поскольку в одной партии сырного соуса было обнаружено бактериальное загрязнение, сообщает Iltalehti.

В качестве меры предосторожности отзываются все партии продуктов, но пока сообщений о пищевых отравлениях не поступало. Бактерии могут вызывать тошноту и рвоту, но симптомы должны исчезнуть в течение 24 часов.

Отзыв касается всех продуктов с сырным соусом Чеддер (3000 г) со сроком годности от 1.6.2024 до 31.8.2024 и продуктов с сырным соусом Начо (250 г) со сроком годности от 1.6.2025 до 31 августа 2025.

Приобретенные товары не должны употребляться в пищу. Компания Paulig просит покупателей обратиться в службу поддержки клиентов Paulig для возврата денег.

В пресс-релизе компании Paulig говорится, что она связалась с поставщиком продукта, чтобы исключить возможность повторения подобного в будущем.