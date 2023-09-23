Музыкант и композитор Maruta объединил усилия с талантливой командой из компании Takeone, чтобы создать первый музыкальный клип, полностью разработанный с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Режиссером клипа стал фотограф и видеограф Максим Шмелев.
РОМАНТИКА В ВОЗДУХЕ ⟩ Таллиннец Maruta создал первый в стране клип при помощи искусственного интеллекта
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Клип, снятый на песню Don't Let Me Down в исполнении Maruta, стал знаковым достижением в области искусства и музыки Эстонии. Весь видеоряд, включая движения персонажей и анимацию, был создан исключительно при помощи искусственного интеллекта. Процесс создания клипа начался с генерации движений персонажей при помощи другой нейросети, после чего их анимации были интегрированы в сюжет клипа. Этот подход позволил создать уникальный и впечатляющий визуальный опыт, который полностью основан на искусственном интеллекте.
Maruta о своем опыте: «Этот проект открывает новые горизонты в мире искусства. Я горжусь возможностью принимать участие в создании чего-то настолько инновационного и уникального».
Смотрите это романтическое видео!