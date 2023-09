РОМАНТИКА В ВОЗДУХЕ ⟩ Таллиннец Maruta создал первый в стране клип при помощи искусственного интеллекта

Клип, снятый на песню Don't Let Me Down в исполнении Maruta, стал знаковым достижением в области искусства и музыки Эстонии. Весь видеоряд, включая движения персонажей и анимацию, был создан исключительно при помощи искусственного интеллекта. Процесс создания клипа начался с генерации движений персонажей при помощи другой нейросети, после чего их анимации были интегрированы в сюжет клипа. Этот подход позволил создать уникальный и впечатляющий визуальный опыт, который полностью основан на искусственном интеллекте.