«Некоторые девушки пропадали без вести, и в то время даже были предположения о серийном убийце», - вспоминает 90-е годы бывший директор Центральной криминальной полиции Эстонии Андрес Анвельт в программе «Криминальное радио» на радио Kuku.
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Бывший директор полиции о лихих 90-х в Эстонии: пропадали молодые девушки, орудовал серийный убийца?
«Сегодня мы раскрываем большинство убийств, но некоторые истории до сих пор остаются в тени», - говорит руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес в программе «Криминальное радио» на радиостанции Kuku, где на этой неделе обсуждалась судьба нераскрытых тяжких преступлений.