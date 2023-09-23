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Бывший директор полиции о лихих 90-х в Эстонии: пропадали молодые девушки, орудовал серийный убийца?

Анналийза Кёсс
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Андрес Анвельт. Бывший директор Центральной криминальной полиции Эстонии
Андрес Анвельт. Бывший директор Центральной криминальной полиции Эстонии Фото: Madis Sinivee

«Некоторые девушки пропадали без вести, и в то время даже были предположения о серийном убийце», - вспоминает 90-е годы бывший директор Центральной криминальной полиции Эстонии Андрес Анвельт в программе «Криминальное радио» на радио Kuku.

«Сегодня мы раскрываем большинство убийств, но некоторые истории до сих пор остаются в тени», - говорит руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес в программе «Криминальное радио» на радиостанции Kuku, где на этой неделе обсуждалась судьба нераскрытых тяжких преступлений.

«За последние пять-шесть лет я могу вспомнить только один случай, когда не удалось связать убийцу или подозреваемого с преступлением», - говорит Варес, добавляя, что в большинстве таких случаев на месте преступления не было найдено достаточно веских улик.

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