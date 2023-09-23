Бывший директор полиции о лихих 90-х в Эстонии: пропадали молодые девушки, орудовал серийный убийца?

«Сегодня мы раскрываем большинство убийств, но некоторые истории до сих пор остаются в тени», - говорит руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес в программе «Криминальное радио» на радиостанции Kuku, где на этой неделе обсуждалась судьба нераскрытых тяжких преступлений.