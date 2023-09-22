ДЕНЬ ОСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ ⟩ Четыре ритуала, которые стоит сделать в эту субботу

Осеннее равноденствие - это время празднования, почитания и благодарения Земли за дары, начиная от сытных блюд, приготовленных из свежесобранного урожая и заканчивая созданием алтарей, украшенных символами осени. Это праздник, который приглашает нас наметить намерения на предстоящие прохладные месяцы. Празднование осеннего равноденствия во всем мире сопровождается яркими и разнообразными традициями.

Выразите благодарность

Уделите время размышлениям о прошедшем годе и выразите вслух или на бумаге благодарность за изобилие в вашей жизни. А еще лучше заведите дневник благодарности - благодарность приносит изобилие. Если вы не знаете, с чего начать, начните с того, что у вас есть еда и крыша над головой. Дальше все пойдет само собой.

Очистить энергию. создать пространство и восстановить баланс

Поскольку в период равноденствия ночь и день имеют примерно одинаковую продолжительность, это прекрасное время для установления равновесия в повседневной жизни. Очистите энергию, проведя генеральную осеннюю уборку с использованием натуральных чистящих средств, избавившись от всего, что больше не служит вам в прямом и переносном смысле, чтобы освободить место для внутреннего и внешнего изобилия.

Размышляйте!

Осеннее равноденствие - прекрасное время года для размышлений, напоминание о том, что пора пересмотреть и обновить цели. Подумайте, чего вы хотите достичь в ближайшие месяцы и сформулируйте намерения или аффирмации для реализации этих целей.

Трапеза