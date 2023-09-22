Женщине пришлось ампутировать все конечности после того, как она съела рыбу: что случилось

Инфекции Vibrio могут вызывать изнурительные симптомы, такие как спазмы желудка, водянистая диарея, тошнота, лихорадка, рвота, озноб, низкое кровяное давление и образование волдырей на коже. Если рана была инфицирована этими бактериями, симптомы могут также включать покраснение, отек, боль, тепло, обесцвечивание и выделения.

Инфекцию можно диагностировать, если бактерии Vibrio обнаружены в образце крови или кала больного человека или если они обнаружены в ране пациента.

Чтобы избежать контакта с бактериями Vibrio, CDC рекомендует мыть руки водой с мылом после работы с сырыми моллюсками и приготовления устриц и других моллюсков перед их употреблением.

Устрицы нужно варить не менее трех минут; жарить в масле не менее трех минут при температуре 190 градусов по Цельсию; жарить в 7,5 см от источника тепла в течение трех минут; или выпекать при температуре 205 градусов в течение 10 минут. Моллюсков следует варить до тех пор, пока раковины не раскроются, затем кипятить еще три-пять минут или поместить в пароварку (после того, как вода уже закипит) и варить еще четыре-девять минут, рекомендуют в CDC.

Хотя инфекция Vibrio может поразить любого, некоторые люди с большей вероятностью могут получить серьезные осложнения, предупреждают в CDC. Среди них люди:

с заболеваниями печени, раком, ВИЧ, диабетом или талассемией;

которые принимают лекарства, из-за которых организму труднее бороться с микробами;

которые принимают лекарства для снижения кислотности желудка;

которые недавно перенесли операцию на желудке.