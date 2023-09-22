Иван Ургант показал подросшую младшую дочь

Телеведущий Иван Ургант поделился с подписчиками радостной новостью - его младшая дочь отмечает свой день рождения. В честь праздника артист показал подросшую наследницу, пишет Womanhit.
На фотографии маленькая Валерия сидит с небольшим подарком в руках. Девочке исполнилось восемь лет.
«Самая настоящая ВУ. Я люблю тебя» - подписал пост ведущий.
Напомним, у артиста от брака с Натальей Кикнадзе есть две дочери — 15-летняя Нина и 8-летняя Валерия. Также у женщины есть 26-летний сын Нико и 23-летняя дочь Эрика, к которым артист относится как к родным.