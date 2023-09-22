Какую роковую ошибку совершат Овны, Тельцы, Львы и Козероги – через два дня новая жизнь

Овны могут оказаться в плену собственных эмоций. Из-за необдуманных действий этого знака череда приятных событий в их жизни будет прервана. И винить в этом, увы, некого. Овны можно сказать сами испортят себе жизнь. Они могут препираться с начальством и слишком бурно доказывать свою правоту коллегам. Как результат полное неудовольствие.

Тельцы заставят близких мириться с их упертостью и тягой к тратам. Этот знак зодиака рискует потерять контроль над своими чувствами. Ему захочется высказать родным всю «правду», которая копилась в них долгие годы. В этот день Тельцам лучше не заводить новые знакомства, они рискуют упустить из виду врага.

Львы растеряют свой гордый нрав и смелость. Под влиянием событий они будут слишком эмоциональны, плаксивы и обидчивы. Представители знака не в самой мягкой форме потребуют от окружающих внимания к своей персоне, чем допекут коллег и начальство.