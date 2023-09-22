ГАЛЕРЕЯ ⟩ Один краше другого! Смотрите, кто пришел на гламурную вечеринку в честь открытия сезона TV3

Телевизионная осень на канале TV3 в некотором смысле уже началась: несколько недель назад стартовал новый сезон популярной программы «Eesti otsib superstaari». Поиск девятой суперзвезды стартовал в торговом центре T1, где собрались сотни талантливых молодых людей в надежде, что именно они получат шанс влететь на музыкальную сцену в качестве новой звезды.