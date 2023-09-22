В четверг вечером в Цветочном павильоне в Пирита телеканал TV3 отпраздновал начало осеннего сезона. Смотрите галерею, чтобы узнать, кто был на этой яркой вечеринке!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Один краше другого! Смотрите, кто пришел на гламурную вечеринку в честь открытия сезона TV3
Телевизионная осень на канале TV3 в некотором смысле уже началась: несколько недель назад стартовал новый сезон популярной программы «Eesti otsib superstaari». Поиск девятой суперзвезды стартовал в торговом центре T1, где собрались сотни талантливых молодых людей в надежде, что именно они получат шанс влететь на музыкальную сцену в качестве новой звезды.
Смотрите, какая красивая публика собралась на открытии осеннего телесезона TV3!