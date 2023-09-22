LIMON LIVE ⟩ Тамада Ольга из Тарту о праздниках в начале 90-х: «Невесту украли и увезли в лес!»

32 года на сцене: как всё начиналось...

«Приношу людям праздник и радость. Везде, по всем городам. Странно, в последнее время работаю больше в Таллинне, чем в Тарту. В Тарту праздники более домашние, без ведущих», - рассказывает Ольга.

Ольга следит за работой коллег, и уверена, что в стране практически не осталось ведущих, которые работают 32 года без остановки тамадой. «По возрасту есть ведущие и старше меня», - говорит гостья Limon LIVE.

Ольгу случайно пригласили провести свадьбу, и она осталась. Ее конек - душевность, она сама наслаждается каждым мгновением во время подготовки.

«Первое, что мне помогло быть на публике... Я была вожатой в детской пионерской организации, потом она была переименована в ELO - Eesti Laste Organisatsioon. Занималась с большим количеством детей. Придя в первый раз к подруге на свадьбу, мы не смогли найти ведущего, нашли диджея случайно, и я встала и сказала: "Добрый вечер, дамы и господа". До этой свадьбы я была гостьей на 11-12 свадьбах. Было время, когда выходили замуж в 18 - с огромными свадьбами, тамадой. Они - не знаю где брали. Но я уже подсмотрела», - Ольга вспоминает, как началась ее карьера.