LIMON LIVE ⟩ Сексуальная революция продолжается?! Тамада с 32-летним стажем рассказала о самых популярных конкурсах в Эстонии

Как ведущий мог подготовить развлекательную программу на несколько часов и развлечь неискушенную публику столько лет назад, когда не было ни смартфонов, ни интернета? Ольга знает секрет. Для этого были специальные книги, одну из которых она принесла к нам в студию, чтобы показать, как училась. Действительно, в ней можно найти конкурс на любой вкус, который будет актуален и по сей день.

В сегодняшнем выпуске Limon LIVE ведущая Ольга Максимовская вспомнит самый невероятный случай на свадьбе, когда невесту украли, и вернулась она совсем не скоро из-за ЧП, которое произошло в дороге. Также тамада поведает о том, как развлекает тартуских детей во время школьных каникул. И проведет несколько веселых конкурсов для ведущих шоу Эдгара и Светы.

«Добрый вечер, дамы и господа, мы начинаем!» - поприветствовала зрителей Ольга, примерно так, как она это делает каждый раз в начале любого праздника. Какой бы атмосфера ни была напряженной, она должна найти выход из любой ситуации.

32 года на сцене: как всё начиналось...

«Приношу людям праздник и радость. Везде, по всем городам. Странно, в последнее время работаю больше в Таллинне, чем в Тарту. В Тарту праздники более домашние, без ведущих», - рассказывает Ольга.