А вы когда-нибудь работали на одном месте так долго, что можете этим похвастаться? Сегодня в гостях на Limon LIVE у ведущих Эдгара и Светы энергичная и жизнерадостная ведущая праздников и организатор детского лагеря из Тарту - Ольга Максимовская, которая работает тамадой 32 года без остановки! Первую свадьбу Ольга провела в знаковый для Эстонии год - 1991-й, когда страна только восстановила свою независимость.
LIMON LIVE ⟩ Сексуальная революция продолжается?! Тамада с 32-летним стажем рассказала о самых популярных конкурсах в Эстонии
Как ведущий мог подготовить развлекательную программу на несколько часов и развлечь неискушенную публику столько лет назад, когда не было ни смартфонов, ни интернета? Ольга знает секрет. Для этого были специальные книги, одну из которых она принесла к нам в студию, чтобы показать, как училась. Действительно, в ней можно найти конкурс на любой вкус, который будет актуален и по сей день.
В сегодняшнем выпуске Limon LIVE ведущая Ольга Максимовская вспомнит самый невероятный случай на свадьбе, когда невесту украли, и вернулась она совсем не скоро из-за ЧП, которое произошло в дороге. Также тамада поведает о том, как развлекает тартуских детей во время школьных каникул. И проведет несколько веселых конкурсов для ведущих шоу Эдгара и Светы.
«Добрый вечер, дамы и господа, мы начинаем!» - поприветствовала зрителей Ольга, примерно так, как она это делает каждый раз в начале любого праздника. Какой бы атмосфера ни была напряженной, она должна найти выход из любой ситуации.
32 года на сцене: как всё начиналось...
«Приношу людям праздник и радость. Везде, по всем городам. Странно, в последнее время работаю больше в Таллинне, чем в Тарту. В Тарту праздники более домашние, без ведущих», - рассказывает Ольга.
Ольга следит за работой коллег, и уверена, что в стране практически не осталось ведущих, которые работают 32 года без остановки тамадой. «По возрасту есть ведущие и старше меня», - говорит гостья Limon LIVE.
Ольгу случайно пригласили провести свадьбу, и она осталась. Ее конек - душевность, она сама наслаждается каждым мгновением во время подготовки.
«Первое, что мне помогло быть на публике... Я была вожатой в детской пионерской организации, потом она была переименована в ELO - Eesti Laste Organisatsioon. Занималась с большим количеством детей. Придя в первый раз к подруге на свадьбу, мы не смогли найти ведущего, нашли диджея случайно, и я встала и сказала: "Добрый вечер, дамы и господа". До этой свадьбы я была гостьей на 11-12 свадьбах. Было время, когда выходили замуж в 18 - с огромными свадьбами, тамадой. Они - не знаю где брали. Но я уже подсмотрела», - Ольга вспоминает, как началась ее карьера.
Но, как мы уже писали, она не только подсмотрела у других. Ольге подарили книгу «Всегда всем весело» во время первого года работы в школе, издание 1969 года. «Она мною проработана, конечно же, отсюда были взяты конкурсы. Я отсюда брала конкурсную программу для детей, у нас были лагеря, мы занимались. В этой книге есть те конкурсы, которые я сейчас применяю в своей программе».
«Праздник - это то, что нас делает счастливее и то, что нас объединяет. После пандемии было сложновато собрать всех обратно и позволить себе возможность в таком же ключе обнимать, целовать, бежать навстречу», - говорит героиня выпуска.
Галерея: праздники ведущей Ольги Максимовской
Тартуские дети - под чутким руководством Ольги!
Ольга уже восемь лет организует детский городской лагерь в Тарту во время каждых каникул, куда хотят и взрослые. Потому что у них очень разнообразные занятия для детей, которых может быть до 30 человек. Ольга позволяет детям выпустить свои эмоции наружу, покричать. Еще они ходят в бассейн, в кино, кататься на коньках, а также готовят вкусную еду.
Сексуальная революция продолжается?!
«Было время, когда проводилось всё. Потому что сексуальная революция тогда, 30 лет назад, выходила наружу. Хотелось куда-то залезть, достать, где-то прикрепить. Сейчас, конечно же, я не провожу очень глубоких эротизмов на клиентах и на публике. Потому что прищепки доставать из нижнего белья мы, конечно же, не будем.
Ох, как это заводило! Мы же ничего этого не знали, у нас ничего этого не было. И нам казалось, что если чуть-чуть эротики, и это будет правильно. Я смотрю конкурсы в интернете, потому что считаю, что надо учиться. Не получается у меня чему-то очень новому учиться, потому что там жесть! Снимать нижнее белье с помощью скамейки, стоящей рядом - это просто в интернете на ура! Зайдите в интернет, наберите - "самый интересный конкурс". Поверьте, там столько лайков», - вспоминает Ольга Максимовская.
Смотрите свежий выпуск Limon LIVE с Ольгой Максимовской!