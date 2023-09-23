Гороскоп на 23 сентября для всех знаков Зодиака: одним удачное стечение обстоятельств, другим – разногласия в семье

Несмотря на то, что день будет довольно насыщенным, у вас найдется достаточно времени для общения с друзьями и членами семьи. Будьте внимательны – советам, которые вы даете в шутку, многие последуют всерьез, а позже именно вас будут винить в своих неприятностях.

Близнецы

Пусть вас не пугает перспектива общения с неприятными людьми: встречи пройдут почти безболезненно, если вы не будете слишком откровенничать и пытаться подружиться с недавним врагом. Спокойно отстаивайте свои интересы и соглашайтесь только на те условия, которые действительно считаете приемлемыми – в этом случае сотрудничество окажется не только полезным, но и приятным, бесконечные уступки же лишь будут вызывать раздражение.

С близкими людьми вы легко достигнете взаимопонимания, неприятные сюрпризы в личной жизни маловероятны. Найдите возможность пообщаться с друзьями – от них вы получите приятные и важные известия.

Рак

События дня дадут поводы для радости. Не исключены приятные неожиданности, заманчивые предложения, исходящие от людей, с которыми приятно иметь дело. Возможно появление возможностей для карьерного роста или смены работы, причем вы сможете принять важные решения спокойно, без суеты и спешки. Все, чем вы занимаетесь в этот день, способствует росту вашего благосостояния, улучшению качества жизни.